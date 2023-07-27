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"Россети Ленэнерго" отремонтировали более 1 360 подстанций и свыше 3 100 км ЛЭП в Санкт-Петербурге и Ленинградской области

27 июля 2023, 15:45 366 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Россети Ленэнерго
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Специалисты «Россети Ленэнерго» за шесть месяцев 2023 года выполнили ремонт 1 361 трансформаторной подстанции (ТП), 3 120 км воздушных линий электропередачи и более 31 км кабельных линий, а также расчистили 3 236 гектаров просек.

На территории Санкт-Петербурга энергетики отремонтировали 640 ТП, 264 км воздушных линий электропередачи, 29,4 км кабельных линий, расчистили 123 га просек. В Ленинградской области выполнен ремонт 721 ТП, 2 856 км воздушных линий электропередачи и 1,6 км кабельных линий, расчищено 3 113 га просек. Также на энергообъектах компании заменено 23 632 изолятора, произведен ремонт 417 выключателей, 27,3 км грозозащитного троса.

Напомним, всего в 2023 году энергокомпания планирует потратить 4 млрд рублей на ремонт и техническое обслуживание объектов электросетевого хозяйства в Петербурге и Ленинградской области. Мероприятия направлены на обеспечение бесперебойного и качественного электроснабжения потребителей, сокращение количества технологических нарушений и времени их устранения и выполняются в соответствии с графиком.

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Метки: РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

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