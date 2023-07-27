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27 июля 2023, 14:15 370 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: РБК
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: Ведомости/PhotoXPress.ru

Фото: Ведомости/PhotoXPress.ru

Китайский производитель бытовой техники и электроники Hisense планирует локализовать производство в Петербурге. Об этом сообщил вице-губернатор города Кирилл Поляков в своем Telegram-канале.

«Китайская корпорация планирует локализовать производство на территории Санкт-Петербурга. Российскому покупателю она известна прежде всего благодаря широкому модельному ряду телевизоров и системам кондиционирования», — говорится в сообщении вице-губернатора.

По словам чиновника, на данном этапе компания рассматривает возможность вложения инвестиций в экономику Петербурга и подбирает площадку для будущего производства.

Hisense начала работу в 1969 году. Сейчас компания экспортирует свою продукцию в более чем 160 стран и регионов. Ей также принадлежат 29 промышленных парков, расположенных в Циндао, Шунде, Хучжоу, Чехии, Южной Африке, Мексике и в других странах, а также 20 научно-исследовательских центров в Циндао, Шэньчжэне, США, Германии и в других странах.

Согласно данным на сайте компании, Hisense лидирует по продажам телевизоров в Китае на протяжении 14 лет и в течение 3 лет входит в пятерку по продажам систем кондиционирования в России.

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Метки: ИНВЕСТПРОЕКТ, ПРОИЗВОДСТВО
Отрасль: Электротехника Строительство 

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