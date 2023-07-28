 

АО "Мособлэнерго" построило трансформаторную подстанцию 1000 кВА и 2 кабельные линии в Дубне

28 июля 2023, 15:15 238 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: АО "Мособлэнерго"
Авторы и источники / Правообладателям

В целях повышения надежности электроснабжения более 5 тысяч жителей Левобережного района Дубны АО «Мособлэнерго» построены 2 кабельные линии напряжением 10 кВ протяженностью 3,5 км каждая от ТП-ЛОС до ЦРП-7. Выполненные работы позволили обеспечить вторую категорию надежности электроснабжения городских очистных сооружений и снизить существующий в районе дефицит дополнительных мощностей.

Для обеспечения электроэнергией СНТ «Восход» установлена трансформаторная подстанция мощностью 1000 кВА. Работы были проведены специалистами АО «Мособлэнерго» в рамках реализации инвестиционной программы компании в 1 полугодии 2023 года в городском округе Дубна.

Всего в рамках инвестиционной программы в 2023 году в Подмосковье в целях улучшения качества обслуживания потребителей АО «Мособлэнерго» планируется ввести 156 МВА трансформаторной мощности и построить 358 км воздушных и кабельных линий электропередачи.

Обсудить на форуме
Метки: МОСОБЛЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

Присоединяйтесь к порталу RusCable.Ru в Телеграм
Актуальные новости, обзоры и публикации портала в удобном формате.

Подписаться

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Эта новость часть сюжета Кабельные полимеры
Другие новости сюжета:
28.07.2023
Россия и Эфиопия начинают сотрудничество в области мирного атома
05.05.2017
Девятая международная конференция "Полимеры в кабельной индустрии 2017"
01.07.2022
Союз переработчиков пластмасс добился снижения цен на базовые полимеры – эксперты оценили ожидаемый эффект для отрасли
05.06.2017
"Полимеры в кабельной индустрии 2017"
14.11.2019
"МЕТАКЛЭЙ" примет участие в форуме "Полимеры России и СНГ"
Другие новости рубрики Модернизация
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно