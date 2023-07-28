В целях повышения надежности электроснабжения более 5 тысяч жителей Левобережного района Дубны АО «Мособлэнерго» построены 2 кабельные линии напряжением 10 кВ протяженностью 3,5 км каждая от ТП-ЛОС до ЦРП-7. Выполненные работы позволили обеспечить вторую категорию надежности электроснабжения городских очистных сооружений и снизить существующий в районе дефицит дополнительных мощностей.

Для обеспечения электроэнергией СНТ «Восход» установлена трансформаторная подстанция мощностью 1000 кВА. Работы были проведены специалистами АО «Мособлэнерго» в рамках реализации инвестиционной программы компании в 1 полугодии 2023 года в городском округе Дубна.

Всего в рамках инвестиционной программы в 2023 году в Подмосковье в целях улучшения качества обслуживания потребителей АО «Мособлэнерго» планируется ввести 156 МВА трансформаторной мощности и построить 358 км воздушных и кабельных линий электропередачи.