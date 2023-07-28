Россия предлагает африканским странам строить на их территории новые электростанции, а также мощности по нефте- и газопереработке, сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

"Мы прекрасно понимаем, что дальнейшая индустриализация континента, рост качества жизни потребует принципиально иного объема потребления и выработки электроэнергии, в первую очередь. И мы здесь предлагаем усилить совместную работу по строительству новых мощностей для стран Африки", — сказал Решетников, выступая на форуме "Россия-Африка".

"У нас есть компетенции для создания и гидростанций, и атомных станций, и зеленой энергетики, и, конечно, традиционной энергетики. Как бы мы к этому ни относились, но самая дешевая электроэнергия — вырабатываемая из углеводородов, поэтому африканский континент будет идти по этому пути, исходя из того, что нужно очень быстро наращивать темпы роста", — добавил он.

При этом министр отметил, что Африке нужны не только энергетические мощности, но и технологии переработки нефти и газа.

"Здесь не хватает нефтеперерабатывающих заводов, и это как раз те технологии, которые есть у Российской Федерации. Мы практически полностью независимы при создании оборудования для нефтеперерабатывающих производств, поэтому можем это предлагать", — заявил глава Минэкономразвития.

Еще одно направление, которое Россия может предложить африканским партнерам, по словам министра, — это геологоразведка. "Здесь задача номер один — исследование не до конца изученной, а в ряде стран малоизученной богатейшей ресурсной базы континента", — пояснил он.

В частности он отметил, что Африка очень богата редкими металлами, которые очень востребованы в экономике энергоперехода.