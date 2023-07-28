27 июля 2023 года, Санкт-Петербург – «На полях» Экономического и гуманитарного форума «Россия-Африка» подписана «дорожная карта» по развитию российско-эфиопского сотрудничества в сфере использования атомной энергии в мирных целях. Свои подписи под документом поставили генеральный директор Госкорпорации «Росатом» А.Е. Лихачев и министр инноваций и технологий Федеративной демократической республики Эфиопия Белете Молля.

Дорожная карта определяет конкретные шаги, которые стороны предпримут в 2023-2025 годах по проработке возможностей строительства АЭС большой или малой мощности, а также Центра ядерной науки и технологий на территории Эфиопии. Стороны планируют совместную работу по развитию национальной ядерной инфраструктуры Эфиопии, организацию технических туров и семинаров, заседания профильных рабочих групп.

II Саммит, Экономический и гуманитарный форум «Россия-Африка» является продолжением диалога, начатого на Экономическом форуме «Россия – Африка» в октябре 2019 года. Цель мероприятия – способствовать укреплению всеобъемлющего сотрудничества России с африканскими странами. Ожидается, что мероприятие станет самым масштабным событием в истории российско-африканских отношений. Организатором выступает Фонд Росконгресс.

Россия активно развивает сотрудничество с дружественными государствами. Продолжается реализация крупных совместных энергетических проектов. Росатом и его дивизионы принимают активное участие в этой работе.