Южно-Африканская Республика нуждается в модернизации текущих и строительстве новых электростанций и рассчитывает на сотрудничество с Россией в этой сфере. Об этом заявил на сессии форума Россия - Африка заместитель министра департамента государственных предприятий ЮАР Копенг Обед Бапела.

"Инфраструктура наша устаревшая, многие объекты подходят к концу срока эксплуатации. Основная задача сейчас - обеспечить всех электроэнергией и обеспечить строительство новых электростанций. <...> Мы провели переговоры с российскими коллегами. Мы рассчитываем, что это материализуется в сотрудничество, которое позволит перейти на новую схему электроснабжения", - сказал Бапела.

Кроме того, по словам заместителя министра, сейчас Африка ведет строительство в кризисных условиях, ощущается нехватка электроэнергии, поэтому стране необходимо решать эти задачи с помощью соответствующих консультаций, которые могли бы позволить выработать правильную политику.

Второй саммит Россия - Африка проходит в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним состоится экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, стало "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит Второй медиафорум Россия - Африка.