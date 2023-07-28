В Ростове-на-Дону разработали проектную документацию по планировке территории для строительства канатной дороги, маршрут которой должен проследовать от Театрального спуска до Зеленого острова, от него — на Левый берег. Как сообщили РБК Ростов в администрации города, на данный момент выполняется корректировка документация по замечаниям Департамента архитектуры и градостроительства города Ростова.

«В настоящее время документация по планировке территории для строительства канатной дороги с благоустройством рекреационных зон, примыкающих к станциям, разработана инвестором, выполняется ее корректировка по замечаниям Департамента архитектуры и градостроительства города Ростова-на-Дону», — рассказали в мэрии.

Напомним, строительство канатной дороги предусмотрено Генеральным планом Ростова, утвержденным в 2007 году. Изменениями, внесенными в документ в 2021 году, предусмотрено продление трассы канатной дороги до ул. Закруткина. В левобережной зоне размещение канатной станции предлагается восточнее стадиона «Ростов-Арена». Документация по планировке территории нового жилого района по ул. Левобережной разработана с учетом планируемого строительства станции канатной дороги.



Как сообщал РБК Ростов, документацию по планировке территории для размещения подвесной канатной дороги ранее планировали подготовить к 5 июля 2023 года. Работы по подготовке документации по планировке территории должна была выполнить ООО «ПК Проект». Финансирование проекта осуществлялось за счет средств компании.



Ранее глава администрации города Алексей Логвиненко оценил стоимость канатной дороги в 3-5 млрд рублей. В обозначенную сумму входят также обустройство и благоустройство прилегающей территории. Протяженность объекта составит 2 км. Он будет включать четыре станции.



В свою очередь кандидат архитектуры, директор «Южного градостроительного центра» Сергей Трухачев усомнился в необходимости строительства канатной дороги, которая свяжет правый и левый берега Дона.