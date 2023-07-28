Первый заместитель Генерального директора ПАО «Россети» Андрей Муров на совещании в Самаре с руководителями филиалов – МЭС подвел итоги работы магистрального сетевого комплекса под управлением компании в январе-июне 2023 года.

За первое полугодие «Россети» присоединили к магистральной инфраструктуре ­– Единой национальной электрической сети (ЕНЭС) ­– более 1 тыс. МВт мощности, из которых на долю сетевых организаций и прямых потребителей приходится 482 МВт и 419 МВт соответственно.

Лучшая динамика производственных показателей отмечена в МЭС Северо-Запада, где надежность за первое полугодие выросла на 23%. Другие лидеры – МЭС Волги и МЭС Центра, сократившие удельную аварийность на 8% и 7% соответственно.

Ключевой задачей для всех филиалов Андрей Муров назвал реализацию в утвержденные сроки мероприятий инвестпрограммы. В том числе это касается строительства сетевых объектов для расширения Восточного полигона железных дорог – Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей. В 2023 году «Россети» завершат первый этап макропроекта, поставив под напряжение в Бурятии подстанцию сверхвысокого напряжения 500 кВ «Нижнеангарская» и транзит до центра питания «Усть-Кут», расположенного в Иркутской области.

Также продолжается развитие магистральной сетевой инфраструктуры для обеспечения мощностью новых потребителей. В числе крупнейших проектов – создание схемы внешнего электроснабжения строящегося горно-обогатительного комбината «Озерный», который будет перерабатывать сырье с одного из самых больших в России месторождений полиметаллических руд.



