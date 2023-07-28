РусГидро открыло первый каршеринг электромобилей на Сахалине

Каршеринг электромобилей Green Crab начал работу в Южно-Сахалинске. На первом этапе жителям и гостям города доступны 15 электромобилей JAC iEV7S. Это пятидверный электрический кроссовер с двигателем 115 лошадиных сил. Машина разгоняется до «сотни» за 11 секунд и обеспечивает максимальную скорость до 150 км/ч. Пробег без подзарядки – 250 км.

Пользователям сервиса предложена поминутная, почасовая или посуточная аренда электромобилей, управление которой осуществляется через мобильное приложение Green Crab для iOS и Android.

Важно отметить, что для Сахалина это первый сервис каршеринга. При этом он охватывает не только областной центр, но и южные районы: Холмский, Невельский, Анивский и Корсаковский. Для удобства клиентов работает интернет-сайт greencrab.ru, на котором размещена подробная информация о проекте, тарифах, ответы на часто задаваемые вопросы. Зарядить машину можно бесплатно на ЭЗС РусГидро прямо из мобильного приложения, следить за развитием каршеринга можно в телеграм-канале.

Напомним, впервые электрокаршеринг РусГидро Green Crab был запущен в июне 2022 года во Владивостоке. Сегодня на территории региона парк машин включает уже сотню электромобилей в основном российского производства.

Предпосылками для реализации проекта электрокаршеринга стало то, что РусГидро оперирует крупнейшей на Дальнем Востоке сетью зарядных станций для электромобилей. Сеть ЭЗС компании включает 190 пунктов на территории 31 региона России, ежемесячно на них совершается более 10 тысяч зарядок. Число пользователей сети постоянно увеличивается и на сегодня составляет уже более 22 тысяч. В планах компании в 2023 году расширить электрозарядную сеть до 250 быстрых ЭЗС.

При этом РусГидро реализует масштабный проект Новый Шелковый путь, в рамках которого зарядная сеть компании соединит Москву с Владивостоком. Сегодня зарядные станции компании покрывают уже более 85% этой дороги. До конца года энергетики планируют установить электрозарядки во всех городах и регионах, включенных в проект.