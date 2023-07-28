Совет Федерации РФ одобрил закон "О северном завозе"

Совет Федерации рассмотрел и одобрил закон «О северном завозе», разработанный Минвостокразвития по поручению Президента РФ. Документ закрепляет понятия «территории северного завоза», «территории с ограниченными сроками завоза грузов», устанавливает приоритет в обслуживании грузов, вводит разделение их на категории. Единым федеральным координатором северного завоза выступит Минвостокразвития РФ.

Законопроект предусматривает четкое распределение полномочий в этой сфере между федеральным, региональным и муниципальным уровнями. Вводится также понятие единого морского оператора северного завоза - это будет определенное правительством юридическое лицо, которое обеспечит регулярные перевозки грузов северного завоза между морскими портами. Срок его полномочий составит 15 лет. Дату начала работы единого морского оператора северного завоза определит Правительство РФ не позднее 1 января 2026 года. Законопроект предполагает создание федеральной государственной информационной системы мониторинга северного завоза (ФГИС "Северный завоз"). Система обеспечит "обработку и анализ информации о северном завозе, мониторинг движения грузов и своевременное выявление рисков возникновения сбоев в поставках". Оператором новой информсистемы сможет выступать как непосредственно Минвостокразвития, так и подведомственная ему организация.

«Федеральный закон «О северном завозе» был принят единогласно в ГосДуме и поддержан Советом Федерации. И сейчас пошёл на подписание Президенту. Одно из важнейших направлений – координация движения грузов по маршруту. Проще говоря – чтобы все предназначенное для северных территорий пришло вовремя, и нигде ничего не застряло из-за сложной ледовой обстановки или неготовности перевозчиков. Подход по координации грузов поможет снизить стоимость доставки грузов в северные районы. Мы будем завозить строительные материалы, технику, продовольствие дешевле, а значит, траты населения региона уменьшатся, и уровень жизни тоже будет расти», - сказал Заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

«Принятие законопроекта позволит снизить стоимость товаров жизнеобеспечения на первоначальном этапе в среднем на 15% и, одновременно, повысить надежность и прозрачность поставок, сформировать комплексную систему управления северным завозом, основанную на цифровых технологиях и принципах эффективного распределения полномочий, планирования, оптимизации процессов и управления рисками», - отметил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

«Северяне ждут нового закона. Он направлен на снижение стоимости грузов северного завоза, а также централизует всю систему снабжения грузами жизнеобеспечения - от процедуры закупки до доставки и хранения. Для нас северный завоз – это не просто решение транспортно-логистических задач. От каждого завезенного килограмма грузов зависит качество жизни наших граждан, благополучие их семей. Основная цель закона – это надежность, быстрота, а самое важное — снижение стоимости северного завоза», – заявил первый заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Гаджимагомед Гусейнов.

Закон, регулирующий доставку грузов на территории Крайнего Севера, сделает процесс более быстрым и надежным. Сегодня при помощи северного завоза товары жизнеобеспечения получают более 3 млн человек в 25 регионах страны. Ранее проект федерального закона принят Государственной Думой в трех чтениях и одобрен заинтересованными Комитетами Совета Федерации.