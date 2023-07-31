RusCable Insider #322: Потенциал возрождения "Кавказкабеля",
качество как стратегия выживания, маркировка оптоволокна и AGROпроволока
Для нужд этого проекта ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» совместно с Компанией «Альянс-Кабель» поставили первую партию силового кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвПуг 1х1000 мк/50 на напряжение 10 кВ.
Проект общей площадью 450 тыс. кв. м базируется в Подмосковном г. Пушкино на Ярославском шоссе в 20 км от МКАД. На территории Парка располагаются индустриальные здания, которые могут быть использованы как под склад или распределительный центр, так и под производство.
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