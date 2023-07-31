 

"ЭМ-КАБЕЛЬ" поставил партию силового кабеля в индустриальный парк "PNK Парк Пушкино"

31 июля 2023, 18:00 491 Время чтения ≈ < минуты
Источник: ООО "ЭМ-КАБЕЛЬ"
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Для нужд этого проекта ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» совместно с Компанией «Альянс-Кабель» поставили первую партию силового кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвПуг 1х1000 мк/50 на напряжение 10 кВ.

Проект общей площадью 450 тыс. кв. м базируется в Подмосковном г. Пушкино на Ярославском шоссе в 20 км от МКАД. На территории Парка располагаются индустриальные здания, которые могут быть использованы как под склад или распределительный центр, так и под производство.

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Метки: ЭМ-КАБЕЛЬ
Отрасль: Кабельная промышленность 
EMKL
6.96

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