Для нужд этого проекта ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» совместно с Компанией «Альянс-Кабель» поставили первую партию силового кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвПуг 1х1000 мк/50 на напряжение 10 кВ.

Проект общей площадью 450 тыс. кв. м базируется в Подмосковном г. Пушкино на Ярославском шоссе в 20 км от МКАД. На территории Парка располагаются индустриальные здания, которые могут быть использованы как под склад или распределительный центр, так и под производство.