В первом полугодии 2023 года к электрическим сетям компании «Россети Кубань» присоединены более 16 тысяч потребителей Краснодарского края и Республики Адыгея. Общая мощность объектов, обеспеченных электроэнергией, составила более 451 МВт.

Большинство новых потребителей энергокомпании – потребители льготной категории и юридические лица с мощностью до 15 кВт. Для их подключения компания строит и реконструирует трансформаторные подстанции и воздушные линии электропередачи распределительной сети 10-0,4 кВ.

В числе подключенных к сетям абонентов – объекты коммунальной инфраструктуры, агропромышленные предприятия, спорткомплексы, учреждения здравоохранения и образования. Электроэнергией обеспечены более 200 социально значимых объектов и 50 крупных фермерских хозяйств Кубани и Адыгеи.

В числе присоединенных объектов жилищного строительства – жилые комплексы по улицам Донская и Полтавская города Сочи, в станице Отрадной Отрадненского района и в ауле Новая Адыгея Тахтамукайского района республики Адыгея, многоквартирный жилой дом садового некоммерческого товарищества в Хостинском районе города Сочи. Обеспечена электроэнергией вторая очередь парка «Краснодар» в столице Кубани.

Для подключения социальных учреждений, построенных в рамках национальных и региональных проектов, энергетики выполнили строительство и реконструкцию линий электропередачи и трансформаторных пунктов, обеспечивающих транзит электроэнергии от высоковольтных подстанций к объектам.

Основная часть заявок на технологическое присоединение к электросетям компании традиционно приходится на крупнейшие города: Краснодар, Сочи и Новороссийск, а также их пригород. Это связано с активной жилищной застройкой и развитием промышленных производств.

Всего с начала 2023 года специалисты «Россети Кубань» приняли свыше 19 тысяч заявок на технологическое присоединение и увеличение мощности суммарным объемом более 668 МВт.