Филиал компании «Россети Московский регион» - «Западные электрические сети» в рамках подготовки электросетевого комплекса к осенне-зимнему периоду 2023-2024 гг. с целью повышения надежного электроснабжения потребителей продолжают работы по обновлению объектов распределительной сети (0,4; 6-10 кВ)

Специалисты компании выполнили ревизию и ремонт 19 трансформаторных подстанций (ТП) в деревнях: Еремеево, Алехново, Матвейково, Сафонтьево, Котерево, Ермолино, Качаброво, Сокольники, Лужки, Курово, Назарово, Савельево, в ДНП «Дар», СНТ «Сирень» и СНТ «Чистые пруды», а также в селах Павловская Слобода, Онуфриево и Новопетровское.

Помимо этого заменили порядка 2,5 км алюминиевого провода на самонесущий изолированный провод (СИП) в с. Новопетровское, ДНП «Дар» и деревнях Лобаново, Вельяминово и Санниково.

До конца текущего года планируется обновить оборудование еще 65 ТП и заменить более 19,6 км алюминиевого провода на СИП, который обладает большим сроком службы и лучше противодействует неблагоприятным погодным условиям.

Работы по обновлению распределительных сетей значительно повысят надежность электроснабжения потребителей одного из крупных и динамично развивающихся городских округов западного Подмосковья – Истра.