Ассоциация "Электрокабель" продолжает проект
Строители приступили к возведению тепличного комплекса "Камчатский" мощностью 2,8 тыс. тонн огурцов и помидоров в год, сообщила в пресс-службе правительства Камчатского края.
"На Камчатке приступили к строительству тепличного комплекса. Официальный ввод ТК "Камчатский" запланирован на четвертый квартал 2024 года. Мощность комплекса - порядка 2,8 тыс. тонн продукции в год. Продукция будет производиться круглогодично", - говорится в сообщении.
Уточняется, что объем производимой продукции будет примерно в соотношении 40/60, где 40% - томаты, 60% - огурцы.
Компания "Тепличный комплекс "Камчатский" является резидентом территории опережающего развития (ТОР) "Камчатка". Тепличное хозяйство также планирует заниматься выращиванием салата и баклажанов. Рабочие места на предприятии после его выхода на полную мощность получат более 100 человек. Инвестиции в проект превышают 2 млрд рублей, а сопровождает его Корпорация развития Камчатского края.
Стоимость овощей в регионе из-за географической удаленности и сложных климатических условий - одна из самых высоких в стране. К примеру, в Петропавловске-Камчатском цена за 1 кг тепличных огурцов и помидоров доходит до 1 тыс. рублей.
В 2020 году премьер-министр РФ Михаил Мишустин, подводя итоги рабочей поездки на Дальний Восток, заявил, что предприятия Дальневосточного федерального округа (ДФО) должны к 2024 году начать самостоятельно обеспечивать регионы округа овощной продукцией на среднероссийском уровне. При этом он подчеркнул важность снижения зависимости региона от импорта овощей.
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