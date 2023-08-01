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1 августа 2023, 18:00 520 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: ТАСС

Росстандарт станет партнером Тюменского нефтегазового кластера по созданию центра испытаний нефтепромыслового оборудования. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале.

"Росстандарт станет полноценным партнером Тюменского нефтегазового кластера. Обсудили это с руководителем федерального агентства Антоном Шалаевым. Наш проект по созданию в Тюмени центра испытаний нефтепромыслового оборудования получил высокие оценки коллег", - написал Моор.

Руководитель Росстандарта Антон Шалаев отметил высокий технический уровень тюменских предприятий, выпускающих контрольно-измерительное оборудование, которое превосходит импортные аналоги.

Также Моор написал, что производство измерительного оборудования может стать новой точкой роста экономики Тюменской области.

Соглашение о сотрудничестве между правительством Тюменской области и Государственным региональным центром стандартизации, метрологии и испытаний в Тюменской и Курганской областях, Югре и ЯНАО подписали заместитель губернатора Андрей Пантелеев и исполняющий обязанности директора регионального подразделения Росстандарта Владислав Цыбин.

Нефтегазовый межрегиональный кластер создан при поддержке правительства Тюменской области и ЯНАО в 2021 году, структура на сегодня объединяет крупнейшие добывающие компании, предприятия-производители продукции для ТЭК и ОПК, высокотехнологичного оборудования, нефтесервисные и научные организации. В ноябре 2021 года кластер включен во Всероссийский реестр промышленных кластеров Минпромторга РФ, признан крупнейшим отраслевым в стране, реализует задачи по импортозамещению.

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Метки: ИНВЕСТПРОЕКТ, РОССТАНДАРТ
Отрасль: Нефтегазовая промышленность 

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