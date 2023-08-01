Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин провел оперативное совещание с вице-премьерами, в рамках которого обсудили итоги рабочей поездки в Дальневосточный и Сибирский федеральные округа, дополнительную поддержку импортёров значимой продукции, а также продление программы субсидирования судоходных компаний. В мероприятии принял участие заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.

Михаил Мишустин рассказал об итогах рабочей поездки на Дальний Восток и в Сибирь, которая состоялась на прошлой неделе. В Приморье сегодня при господдержке реализуется более 2 тыс. инвестиционных проектов, которые способствуют модернизации экономики края, помогают создать новые рабочие места и улучшить качество жизни граждан. Премьер-министр особо отметил Дальневосточный федеральный университет, который в перспективе может стать одним из крупнейших образовательных и инновационных центров страны, где будут вестись новаторские изыскания и выпускаться востребованная передовая продукция. В Сибирском федеральном округе Михаил Мишустин ознакомился с работой «Норильского никеля», который занимается улучшением экологической ситуации в городе и вносит вклад в достижение технологического суверенитета России. Также Председатель Правительства посетил значимые промышленные предприятия Бурятии в сфере транспорта: завод по ремонту локомотивов и авиационное предприятие, где выпускается линейка современных вертолётов.

Одну из моделей, которую выпускает этот завод, Ми-171, планируется поставлять единой дальневосточной авиакомпании. Количество субсидируемых маршрутов растёт, их уже сегодня 39

- подчеркнул он.

В рамках совещания Михаил Мишустин напомнил, что Президент поставил задачу сформировать долговременные условия для насыщения внутреннего рынка. Поэтому Правительство упростило действующий порядок для импортёров, который позволит компаниям быстрее проходить таможенные процедуры.

Они будут освобождены от необходимости предоставлять обеспечение уплаты таможенных платежей и пошлин. И если раньше это нужно было делать, подавая две декларации, то теперь мы их сокращаем до одной

- рассказал премьер-министр.

Еще одно важное решение поддержит судостроительную отрасль – продлевается действие программы субсидирования судоходных компаний на два года.

Для дополнительного стимулирования спроса Правительство продлевает действие программы субсидирования судоходных компаний ещё на два года. Государство компенсирует до 75% затрат на уплату лизинговых платежей и процентных ставок по кредитам на приобретение гражданских кораблей. Также сохраним в текущем году возможность их покупки с рассрочкой платежа. Это ещё один эффективный инструмент, который стал особенно востребован после введения санкций недружественными странами. Смена собственника позволила продолжить безопасную эксплуатацию более полусотни судов

- отметил Михаил Мишустин.

Напомним, что Правительством Российской Федерации вносятся изменения в программу субсидирования процентов по кредитам, лизинговых платежей, а также процентов за предоставление рассрочки. Изменения предполагают продление до 2025 года сроков получения кредитов и заключения договоров лизинга, а также продление до 2023 года сроков заключения договоров купли-продажи с рассрочкой платежа. Такое решение позволит стимулировать судовладельцев к приобретению новых судов и, как следствие, поможет загрузке судостроительных верфей.