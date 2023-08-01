 

НИК В5 РНК СИГРЭ приглашает принять участие в заседании по рассмотрению и отбору аннотаций на 50 сессию СИГРЭ

1 августа 2023, 11:00 117 Время чтения ≈ < минуты
Источник: РНК СИГРЭ
Авторы и источники / Правообладателям

Национальный исследовательский комитет В5 РНК СИГРЭ «Релейная защита и автоматика» 4 августа 2023 года в 13:00 проводит в формате ВКС заседание по рассмотрению и отбору аннотаций на 50 сессию СИГРЭ (25-30 августа 2024 года).

Приглашаем принять участие в указанном заседании.

Ссылка для подключения к ВКС: https://so-ups.iconf.rt.ru/#join:t868f0e43-7f53-4396-ae2f-d53f4933b679.

Обсудить на форуме
Метки: РНК СИГРЭ, СЕССИЯ СИГРЭ, НИК В5
Отрасль: Электроэнергетика 

Подпишитесь на бесплатный еженедельный журнал RusCable Insider
Уже больше 3000+ подписчиков с нами! Главные новости и дайджест за неделю в удобном формате!

Подписаться

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Эта новость часть сюжета Кабельные полимеры
Другие новости сюжета:
22.06.2023
21 июня 2023 года состоялась МЕЖДУНАРОДНАЯ ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯ POLYCAB: Полимеры в кабельной промышленности: современные материалы и технологии
01.08.2023
Игорь Маковский: энергетики оперативно восстановили электроснабжение в пострадавших от урагана регионах Приволжья
24.02.2023
RusCable Live. Нейрополимеры и СССР 2.0 для кабельной отрасли. Эфир 24.02.2023
01.08.2023
Михаил Мишустин провел оперативное совещание с вице-премьерами
12.12.2019
"МЕТАКЛЭЙ" принимает участие в форуме "Полимеры России и СНГ"
Другие новости рубрики РНК СИГРЭ
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно