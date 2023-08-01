RusCable Insider #322: Потенциал возрождения "Кавказкабеля",
качество как стратегия выживания, маркировка оптоволокна и AGROпроволока
Национальный исследовательский комитет В5 РНК СИГРЭ «Релейная защита и автоматика» 4 августа 2023 года в 13:00 проводит в формате ВКС заседание по рассмотрению и отбору аннотаций на 50 сессию СИГРЭ (25-30 августа 2024 года).
Приглашаем принять участие в указанном заседании.
Ссылка для подключения к ВКС: https://so-ups.iconf.rt.ru/#join:t868f0e43-7f53-4396-ae2f-d53f4933b679.
Подпишитесь на бесплатный еженедельный журнал RusCable Insider
Уже больше 3000+ подписчиков с нами! Главные новости и дайджест за неделю в удобном формате!
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter