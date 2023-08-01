Национальный исследовательский комитет В5 РНК СИГРЭ «Релейная защита и автоматика» 4 августа 2023 года в 13:00 проводит в формате ВКС заседание по рассмотрению и отбору аннотаций на 50 сессию СИГРЭ (25-30 августа 2024 года).

Приглашаем принять участие в указанном заседании.

Ссылка для подключения к ВКС: https://so-ups.iconf.rt.ru/#join:t868f0e43-7f53-4396-ae2f-d53f4933b679.