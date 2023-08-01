Обновление жилищного фонда, строительство социальных объектов, благоустройство территорий, модернизация транспортной, коммунальной и туристической инфраструктуры – такие мероприятия предусмотрены в долгосрочных планах комплексного социально-экономического развития Южно-Сахалинска, Улан-Удэ, Северобайкальска, Читы и Тынды. Распоряжение об их утверждении подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Планы рассчитаны до 2030 года. В общей сложности они включают более 100 различных мероприятий.

Так, в Чите начнётся создание индустриальных парков «Кадалинский» и «Стройпром», строительство Российского центра стрельбы из лука, а также газификация жилых домов.

В Улан-Удэ в рамках механизма дальневосточной концессии запланировано строительство национального музея и театрально-культурного центра, а также центра креативных индустрий.

Для Северобайкальска перспективным направлением развития должен стать туризм. Так, здесь намечено строительство второй очереди бутик-отеля «Байкальская резиденция» и капитальный ремонт санатория «Подлеморье».

В Тынде особое внимание будет уделено реконструкции аэропортового комплекса и прилегающей к нему территории. Там также запланирован капитальный ремонт школы №7, благоустройство общественных и дворовых территорий, а также приведение в порядок городских улиц и дорог местного значения.

В Южно-Сахалинской городской агломерации начнётся реконструкция объектов инфраструктуры морского порта Корсаков, строительство новой взлётно-посадочной полосы международного аэропорта Южно-Сахалинск. Кроме того, здесь запланировано появление образовательного кластера «Кампус “СахалинTech”».

Общий объём финансирования мероприятий во всех пяти городах составит более 740 млрд рублей. При этом федеральные средства составят более половины этого объёма – свыше 420 млрд рублей.

Реализация комплексных планов развития Улан-Удэ и Северобайкальска обсуждалась в ходе встречи Михаила Мишустина с главой Республики Бурятия Алексеем Цыденовым. Она состоялась 25 июля 2023 года в рамках рабочей поездки Председателя Правительства на Дальний Восток.

Тему мастер-планов Михаил Мишустин также затронул во время совещания с вице-премьерами 31 июля.

Он напомнил, что мастер-планы по поручению Президента разрабатываются для 25 дальневосточных городов – при участии Правительства, региональных властей и предпринимательского сообщества.