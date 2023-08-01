 

"Россети" модернизировали питающие центры трех городов Тульской области

1 августа 2023, 10:48 131 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: ПАО "Россети"
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На трех объектах Тульской энергосистемы - подстанциях 220 кВ «Тула», «Звезда» и «Бегичево» - завершились работы по установке новых высоковольтных вводов. Произведена замена более 20 единиц оборудования на современные аналоги российского производства. В результате значительно повышена надежность электроснабжения территории, где проживает свыше 570 тыс. человек, значимых промышленных предприятий и объектов социальной инфраструктуры.

Вместо вводов с бумажно-масляной изоляцией на тульских подстанциях установлены современные вводы с твердой RIP-изоляцией. Они пожаробезопасны, не требуют регулярного технического обслуживания, обладают высокими показателями термической и механической стойкости. Вводы произведены в России, срок их службы составляет не менее 25 лет.

Высоковольтные вводы являются конструктивной частью силового подстанционного оборудования – трансформаторов, автотрансформаторов и шунтирующих реакторов, а также коммутационного – выключателей. Ввод обеспечивает механическое крепление токоведущего проводника и необходимый уровень электрической прочности конструкции. От их технического состояния зависит надежность работы подстанции.

На 2023 год запланирована замена 377 высоковольтных вводов на подстанциях Центральной России.

Совокупная мощность подстанций 220 кВ «Тула», «Звезда» и «Бегичево» составляет 917 МВА. От их бесперебойной работы зависит надежность электроснабжения бытовых потребителей городов Тула, Богородицк и Ефремов, а также ряда крупных промышленных предприятий, таких как завод «Тулачермет Сталь», Тульский завод компании «Инмарко», Ефремовский завод синтетического каучука, Ефремовский химический завод (филиал компании «Щекиноазот»), Глюкозо-Паточный Комбинат «Ефремовский» и др.

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Метки: РОССЕТИ
Отрасль: Электроэнергетика 

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