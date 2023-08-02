В Магадане прошла рабочая встреча Председателя Правления АО «Системный оператор ЕЭС» Федора Опадчего с губернатором Магаданской области Сергеем Носовым. Участники обсудили ход подготовки к передаче Системному оператору функций оперативно-диспетчерского управления энергосистемой региона, а также особенности взаимодействия в рамках новой централизованной системы планирования перспективного развития электроэнергетики.

С 1 января 2024 года в соответствии с Федеральным законом от 11.06.2022 № 174-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «Об электроэнергетике» и отдельные законодательные акты РФ» Системный оператор приступит к осуществлению функций оперативно-диспетчерского управления в технологически изолированных территориальных энергосистемах Магаданской и Сахалинской областей, Камчатского края и Чукотского автономного округа в Дальневосточном федеральном округе и Норильско-Таймырской энергосистемой в Красноярском крае.

Визит руководства Системного оператора состоялся в рамках подготовительных мероприятий к расширению зоны диспетчерской ответственности компании.

«В настоящее время работа по передаче функций оперативно-диспетчерского управления энергосистемой Магаданской области Системному оператору идет четко по графику. Системный оператор уже приступил к выполнению функций информационного ведения в энергосистеме Магаданской области. Следующим важным этапом станет принятие функций диспетчерского ведения, запланированное на 1 декабря. Активно ведутся работы по формированию в Магадане удаленного подразделения филиала Системного оператора Тихоокеанское РДУ, которое также будет выполнять функции оперативно-диспетчерского управления энергосистемой Чукотского автономного округа», - отметил Федор Опадчий, информируя губернатора Магаданской области о происходящих изменениях.

В рамках программы технологического оснащения нового подразделения в Магадане уже выполнены мероприятия по организации каналов связи для ведения оперативных переговоров и передачи телеинформации с энергообъектов в диспетчерские центры Системного оператора, ведется работа по синхронизации информационно-управляющих систем и программно-аппаратных комплексов. Также решаются задачи по формированию штата обособленного подразделения, повышению квалификации диспетчерского персонала с учетом специфики изолированно работающей энергосистемы и требований Системного оператора.

Как отметил губернатор Магаданской области Сергей Носов, вопросы поэтапной передачи функций имеют большое значение для развития энергетики региона.

«Прежде всего для колымчан, а также для предприятий важно, чтобы энергосистема работала безаварийно и с максимальной эффективностью», – сказал Сергей Носов.

Одними из основных экономических и технологических преимуществ централизации функций оперативно-диспетчерского управления изолированной энергосистемой являются единые принципы технической политики и технологических подходов по обеспечению надежного функционирования Единой энергосистемы России, тиражирование опыта Системного оператора.

В рамках визита члены делегации Системного оператора оценили инженерную инфраструктуру и технологическое оснащение ПАО «Магаданэнерго», посетив Магаданскую ТЭЦ. Станция является одним из важнейших энергообъектов в области, в первую очередь обеспечивая режимы теплоснабжения города Магадан. Во время рабочей встречи с генеральным директором ПАО «Магаданэнерго» Владимиром Милотворскм, Федор Опадчий подчеркнул, что Системный оператор готов предложить самые современные технологии оперативно-диспетчерского управления, включая использование цифровых моделей, для повышения надежности и эффективности энергосистемы региона. Стороны отметили важность рабочего взаимодействия в процессе передачи Системному оператору функций оперативно-диспетчерского управления в соответствии с взаимосогласованными планами.

В состав делегации Системного оператора вошли Первый заместитель Председателя Правления Системного оператора Сергей Павлушко, генеральный директор Филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Востока Виталий Сунгуров и директор Филиала АО «СО ЕЭС» Тихоокеанское РДУ Вадим Нуриахметов.