Реализация технологического проекта проекта НОЦ Юга России «Гибридная мембранная технология безреагентной переработки промышленных кислотосодержащих стоков» осуществляется на базе Кубанского государственного университета, ключевым индустриальным партнером выступает Абинский электрометаллургический завод.

Промышленный образец технологического проекта Южного НОЦ «Гибридная мембранная технология» успешно внедрен в работу Абинского Электрометаллургического завода (АЭМЗ) в 2023 году

Реализация технологического проекта проекта НОЦ Юга России «Гибридная мембранная технология безреагентной переработки промышленных кислотосодержащих стоков» осуществляется на базе Кубанского государственного университета, ключевым индустриальным партнером выступает Абинский электрометаллургический завод.

Собран промышленный образец установки, технология апробирована и внедрена на предприятии. Промышленный образец включает фильтрационную установку для предварительной очистки кислот, а также гибридную мембранную технологию и установку, позволяющую очищать минеральные кислоты от солей металлов и возвращать кислоты в технологический процесс при производстве стальной проволоки.

Разработанная технология позволяет повторно использовать в производственном цикле отработанные минеральные кислоты после их очистки от примесей тяжелых металлов.

Внедрение данной технологии позволяет Абинскому Электрометаллургическому заводу в несколько раз сократить закупки минеральных кислот, снизить расход извести и щелочи для нейтрализации кислых стоков, а также снизить нагрузку на оборудование для нейтрализации кислых стоков. Возврат серной кислоты после фильтрации составляет до 90%, возврат соляной кислоты – 54%

Результат – уменьшение экологической нагрузки производства на окружающую среду.