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2 августа 2023, 13:00 160 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ООО "Сарансккабель-Оптика"
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: sarko.ru

Фото: sarko.ru

В сопровождении старшего советника Главы РМ по ВЭД и руководителя ЦПЭ РМ, предприятие Сарансккабель-Оптика в очередной раз посетил представитель Республики Бурунди Моиз Сагамба - генеральный директор MAXX COM Consulting – MCC. Его официальный визит в Россию был нацелен на участие в Экономическом и гуманитарном форуме Россия – Африка, который состоялись 27–28 июля 2023 г. в Санкт-Петербурге. На саммите были определены основные направления дальнейшей совместной работы, намечены планы по усилению внешнеполитической координации, наращиванию торговых и инвестиционных потоков, промышленной кооперации между Россией и странами Африканского континента.

Как и во время предыдущих визитов, Моиз Сагамба нацелен на налаживание сотрудничества между Бурунди и ГК «Оптикэнерго». Ввиду стремления России на более тесную кооперацию между Россией и странами Африки, вопросы взаимодействия становятся более актуальными и близкими к осуществлению.

Гостю показали направления деятельности компании, по которым возможно взаимодействие: производство волоконно-оптических кабелей, LAN- кабелей, алюминиевых трубок. Также показали экспозицию продукции всех предприятий и компаний ГК «Оптикэнерго». Господин Сагамба понимает и говорит по-русски, переводчик не потребовался. Он также дал интервью Республиканскому телеканалу НТМ.

На переговорах обсуждались вопросы и условия поставок продукции, которая не производится на территории Республики Бурунди.

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Метки: САРАНСККАБЕЛЬ-ОПТИКА, ОПТИКЭНЕРГО, АФРИКА
Отрасль: Кабельная промышленность 
SOPT
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