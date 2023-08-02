Президиум (штаб) Правительственной комиссии по региональному развитию под руководством Заместителя Председателя Правительства Марата Хуснуллина одобрил заявки трёх субъектов Дальневосточного федерального округа на реализацию мастер-планов городов благодаря программе специальных казначейских кредитов (СКК).

«Для повышения качества и комфорта жизни людей мы строим и развиваем социальную, коммунальную и дорожную инфраструктуру. Эта работа также способствует улучшению экономики регионов. Теперь в Республике Бурятия, Приморском крае и Сахалинской области будет реализовано 54 инфраструктурных проекта за счёт специальных казначейских кредитов. Благодаря дополнительным ресурсам будут созданы условия для динамичного развития регионов», – отметил Марат Хуснуллин.

«Реновация городов – масштабный проект, значимый для всех дальневосточных городов и дальневосточников. С реализацией мастер-планов мы связываем мечту о будущем Дальнего Востока, о создании комфортных, удобных условий жизни для людей, об улучшении экологии», – сказал Заместитель Председателя Правительства – полномочный представитель Президента в ДФО Юрий Трутнев.

Согласно одобренному решению, в Приморском крае построят и отремонтируют детские сады, школу, учреждения культуры и спорта, инженерные сети и дороги, обновят общественный транспорт и благоустроят общественные пространства. Проекты на общую сумму СКК в размере 7,3 млрд рублей будут реализованы во Владивостоке, Арсеньеве, Артёме, Находке и Уссурийске.

Республике Бурятия одобрено выделение порядка 4 млрд рублей. На эти средства построят поликлинику и путепровод, реконструируют стадион «Забайкалец», модернизируют инженерную инфраструктуру и закупят трамваи в Улан-Удэ, а также отремонтируют дороги в Северобайкальске.

Сахалинской области направят порядка 716 млн рублей на строительство новой взлётно-посадочной полосы с искусственным покрытием в аэропорту Южно-Сахалинск. Это позволит повысить транспортную доступность, регулярность и безопасность полётов в регионе.

Таким образом, для реализации мастер-планов всем 11 регионам Дальневосточного федерального округа к настоящему моменту одобрено 29,8 млрд рублей средств специальных казначейских кредитов. Заявки на оставшиеся порядка 200 млн рублей будут одобрены в ближайшее время.

«В общей сложности на Дальнем Востоке за счёт СКК будет реализовано более 100 инфраструктурных проектов для осуществления мастер-планов, что, безусловно, повлечёт за собой позитивные изменения в дальневосточных городах. Напомню, инструмент инфраструктурного развития в виде специальных казначейских кредитов был запущен в текущем году. За это время уже одобрены средства новым регионам на модернизацию жилищно-коммунального хозяйства, а также 73 субъектам Российской Федерации на обновление автобусных парков», – сообщил генеральный директор Фонда развития территорий Ильшат Шагиахметов.

Механизм СКК является продолжением действующей программы инфраструктурных бюджетных кредитов в рамках социально-экономической инициативы Правительства «Инфраструктурное меню». Оператором программы выступает Фонд развития территорий.