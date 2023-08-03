 

Горные кабели под угрозой, или решение в стальной оболочке

3 августа 2023, 09:14 547 Время чтения ≈ < минуты
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Горная промышленность – одно из важнейших направлений деятельности современного человека. Однако, за всей ее значимостью скрываются сложности и риски, которые подстерегают как крупные компании, так и человеческие жизни. Статистика неумолимо указывает на механические повреждения горных кабелей, как одну из главных причин аварий и потерь.

Как и почему это происходит? Мы исследовали актуальную статистику и готовы поделиться с вами результатами!

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Метки: ГОРНЫЕ КАБЕЛИ, СТАТИСТИКА
Отрасль: Кабельная промышленность Горнодобывающая промышленность 

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