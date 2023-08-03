Горные кабели под угрозой, или решение в стальной оболочке

Горная промышленность – одно из важнейших направлений деятельности современного человека. Однако, за всей ее значимостью скрываются сложности и риски, которые подстерегают как крупные компании, так и человеческие жизни. Статистика неумолимо указывает на механические повреждения горных кабелей, как одну из главных причин аварий и потерь.

Как и почему это происходит? Мы исследовали актуальную статистику и готовы поделиться с вами результатами!

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