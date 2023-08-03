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3 августа 2023, 16:15 363 Время чтения ≈ 4 мин
Источник: РОСНАНО
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Фото: rusnano.com / Зарядная станция для электромобилей Hyper

Фото: rusnano.com / Зарядная станция для электромобилей Hyper

Российский оператор электродвижения Hyper — проект нового инвестиционного цикла «РОСНАНО», заключил соглашение с мультиформатным федеральным девелопером GloraX. Стороны будут вместе реализовывать проект по оборудованию строящихся многоквартирных жилых домов зарядными станциями для владельцев электромобилей на индивидуальных парковочных местах, подземных парковках и общедомовых территориях.

К установке планируются станции переменного тока (AC), мощностью от 7 кВт до 22 кВт, а также станции постоянного (DC) тока мощностью 80+ кВт.

В рамках взаимодействия сторон Hyper выступит поставщиком не только ЭЗС, но и IT-платформы по управлению и мониторингу станций Hyper Charge Management System (HCMS). Она позволит ЭЗС подключаться к системе управления зарядными станциями и предоставит пользователям онлайн доступ к ней через мобильное приложение Hyper. Кроме того, компания обеспечит три линии сервисной поддержки — круглосуточный колл-центр, круглосуточная удаленная инженерная служба и выездная служба эксплуатации.

Проект планируется реализовать в три этапа. В III квартале 2023 года на объекте GloraX — ЖК Golden City в Санкт-Петербурге зарядными станциями будут оборудованы 10 индивидуальных парковочных мест на подземной парковке и 5 парковочных мест на придомовой территории. На втором этапе (IV квартал 2023 года — IV квартал 2024 года) проект будет тиражирован на другие объекты в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. Третий этап (2025–2027 год) предусматривает массовое оборудование объектов GloraX зарядной инфраструктурой.

«Количество электромобилей в нашей стране растет в геометрической прогрессии, и для того, чтобы поддержать этот рост, необходимо обеспечить соответствующую инфраструктуру. В будущем установка зарядных станций на паркингах многоквартирных домов станет стандартом и войдет в нормативы для всех застройщиков, как это было в свое время с парковочными местами. GloraX один из первых российских девелоперов поймал этот тренд», — отметил Алексей Тихонов, основатель и генеральный директор Hyper.

«Внедрение технологичных решений в наших проектах — одно из приоритетных направлений для GloraX. Для своих жителей мы выбираем только лучшее, поэтому при определении оператора для установки зарядных станций для электрокаров мы сделали выбор в пользу ведущей компании на рынке — Hyper. Это сотрудничество позволит нам подтвердить имидж девелопера, продумывающего комплексную комфортную среду в своих жилых комплексах. Мы с удовольствием поддерживаем масштабное обновление инфраструктуры для электромобилей, которое инициировано на государственном уровне и проводится в настоящее время по всей стране. В дальнейшем эти усилия в совокупности позитивно скажутся на экологической обстановке в России», — отметил Алексей Пятненков, и. о. вице-президента блока управление проектами GloraX.

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Метки: ЭЗС, ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТ, ИНВЕСТПРОЕКТ, Hyper
Отрасль: Электротехника 
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