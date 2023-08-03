Российский оператор электродвижения Hyper — проект нового инвестиционного цикла «РОСНАНО», заключил соглашение с мультиформатным федеральным девелопером GloraX. Стороны будут вместе реализовывать проект по оборудованию строящихся многоквартирных жилых домов зарядными станциями для владельцев электромобилей на индивидуальных парковочных местах, подземных парковках и общедомовых территориях.

К установке планируются станции переменного тока (AC), мощностью от 7 кВт до 22 кВт, а также станции постоянного (DC) тока мощностью 80+ кВт.

В рамках взаимодействия сторон Hyper выступит поставщиком не только ЭЗС, но и IT-платформы по управлению и мониторингу станций Hyper Charge Management System (HCMS). Она позволит ЭЗС подключаться к системе управления зарядными станциями и предоставит пользователям онлайн доступ к ней через мобильное приложение Hyper. Кроме того, компания обеспечит три линии сервисной поддержки — круглосуточный колл-центр, круглосуточная удаленная инженерная служба и выездная служба эксплуатации.

Проект планируется реализовать в три этапа. В III квартале 2023 года на объекте GloraX — ЖК Golden City в Санкт-Петербурге зарядными станциями будут оборудованы 10 индивидуальных парковочных мест на подземной парковке и 5 парковочных мест на придомовой территории. На втором этапе (IV квартал 2023 года — IV квартал 2024 года) проект будет тиражирован на другие объекты в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. Третий этап (2025–2027 год) предусматривает массовое оборудование объектов GloraX зарядной инфраструктурой.

«Количество электромобилей в нашей стране растет в геометрической прогрессии, и для того, чтобы поддержать этот рост, необходимо обеспечить соответствующую инфраструктуру. В будущем установка зарядных станций на паркингах многоквартирных домов станет стандартом и войдет в нормативы для всех застройщиков, как это было в свое время с парковочными местами. GloraX один из первых российских девелоперов поймал этот тренд», — отметил Алексей Тихонов, основатель и генеральный директор Hyper.