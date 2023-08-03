Речь идет об отрезке Винсады – съезд в Шести федеральной автомобильной дороги А-165 Лермонтов – Черкесск в Ставропольском крае (км 0 – км 13). Его расширяют с двух до четырех полос движения в рамках капитального ремонта. Ввести объект в эксплуатацию планируется в ноябре 2025 года.

В работах задействованы 20 единиц спецтехники и 40 дорожных рабочих. Итогом расширения данного участка с ежедневным трафиком более 10 тыс. автомобилей станет кратное увеличение его пропускной способности и уровня безопасности. Для этого проезжую часть расширят с 7,5 до 14 м, разделят встречные потоки осевым ограждением.

С начала капремонта, к которому приступили в апреле текущего года, дорожники по заказу подведомственного Росавтодору ФКУ Упрдор «Кавказ» уже провели комплекс подготовительных работ. Сейчас на отдельных участках фрезеруют изношенное покрытие, расширяют земляное полотно и укрепляют основание дорожной одежды.

Параллельно ведется укладка слоев покрытия. Будет устроено отвечающее всем современным стандартам дорожное покрытие из трехслойного асфальтобетона. Кроме того, специалисты обновят 40 примыканий к дороге и укрепят обочины гранулятом, полученным после фрезерования изношенного покрытия. Заменят 12 водопропускных труб, а отвод воды с проезжей части обеспечат путем устройства поперечных уклонов покрытия и кюветов.

Для жителей населенных пунктов, которые расположены вблизи дороги, будут устроены остановки с автопавильонами и безопасными зонами посадки, а также 4 км тротуаров с перильным ограждением. Напомним, что участки дороги в селе Винсады, а также съезды в Лермонтов и Новоблагодарное уже обустроены линиями электроосвещения и светофорными объектами.

На время проведения работ движение транспорта организовано по двум полосам (по одной в каждую сторону).

Вместе с тем соседний 14-километровый участок от съезда в Шести до Суворовской также расширяют с двух до четырех полос движения в рамках капремонта (км 13 – км 27). Работы здесь планируют завершить в октябре 2025 года.

Автомобильная дорога федерального значения А-165 Лермонтов – Черкесск соединяет Ставропольский край с Карачаево-Черкесской Республикой с выходом на федеральную трассу А-155 Черкесск – Домбай – граница с Республикой Абхазия. Протяженность трассы составляет почти 90 км и соответствует требованиям II технической категории.