28 июля 2023 года Госэкспертиза одобрила один из главных этапов строительства комплекса филиала МГУ им. М.В. Ломоносова в Сарове (МГУ Саров, Нижегородская обл.). Здания комплекса должны стать частью кампуса Национального центра физики и математики (НЦФМ), образовательным ядром которого является филиал.

По плану, в ближайшие годы будет построено главное здание МГУ Саров, четыре корпуса жилья для студентов и преподавателей, инженерные коммуникации и КПП при поддержке Госкорпорации «Росатом». Центральной частью кампуса станет главный учебный корпус МГУ Саров, который будет расположен вблизи жилой зоны для студентов и преподавателей и хвойно-лиственного леса, преобразованного в парк. В главном здании филиала МГУ смогут одновременно обучаться около 500 студентов и аспирантов. Общая площадь учебного корпуса составит около 23 тыс. кв. м., где будут расположены учебные аудитории, лаборатории, блок компьютерных классов, коворкинги, спортивный зал со зрительской трибуной, конференц-зал, выставочное пространство, столовая, помещения для преподавателей и администрации МГУ, гардеробы и так далее. Здание будет четырёхэтажным, с высокими потолками (около 5-6 метров). В центре главного корпуса будет размещен уличный амфитеатр, украшенный кинетическим арт-объектом, части которого будут приходить в движение, улавливая солнечный свет.

«Трехчастная композиция здания университета МГУ Саров формирует ступенчатый силуэт, символизирующий тектоническую композицию главного здания МГУ им. М.В. Ломоносова на Воробьевых горах. Арка в центре МГУ Саров — это своеобразный трёхмерный портал. Она раскрывается к небу как символу Будущего, к зданию университета как символу Знания, к лесу как символу Природы. Основная идея проекта – баланс между новой застройкой и природой. Согласно нашей концепции, эффективный и плодотворный процесс творчества и обучения происходит не только в аудиториях и научных лабораториях, но и за их пределами, в ходе прогулок, пробежек, общения в коворкинге или кафе», – рассказала архитектор и сооснователь архитектурной группы DNK ag Наталья Сидорова.

«Мы ставим цель, чтобы к 2030 году в НЦФМ работали две тысячи специалистов. Но можно ли их найти в нашей стране или воспитать, не обедняя другие «научные» территории? Непростой вопрос, и частично для того, чтобы его решить, с самого начала в концепт НЦФМ был встроен филиал МГУ – МГУ Саров. Кроме того, чтобы обеспечить социальные и культурные потребности сотрудников Национального центра, нужно создать целую экосистему», – отметил научный руководитель НЦФМ академик РАН Александр Сергеев.

Строительство комплекса МГУ Саров планируется разбить на три этапа. На первом и втором этапе создаются два корпуса жилья для студентов и четыре корпуса служебного жилья для преподавателей, инженерные коммуникации и КПП. На третьем этапе будут построены главный учебный корпус МГУ Саров, третий корпус жилья для студентов и КПП. На двух заключительных этапах создания имущественного комплекса филиала МГУ будет реализовано около 16 тыс. кв. м. застройки на участке площадью около 140 тыс. кв. м., из которых озеленёнными будут более 80 тыс. кв. метров.

Согласно заключению Госэкспертизы, результаты инженерных изысканий соответствуют требованиям технических регламентов; проектная документация по объекту соответствует требованиям технических регламентов, специальных технических условий в части обеспечения пожарной безопасности, иным установленным требованиям; сметная стоимость объекта капитального строительства определена достоверно.

Национальный центр физики и математики (НЦФМ) - флагманский проект инициативы по открытию в России новой научно-исследовательской инфраструктуры в рамках Десятилетия науки и технологий. Центр строится в г. Сарове Нижегородской области. На территории НЦФМ возводится комплекс из научно-исследовательских корпусов, передовых лабораторий и установок класса «мидисайенс» и «мегасайенс». Научную кооперацию НЦФМ сегодня составляют 57 научных организаций, вузов и высокотехнологичных компаний со всей России. Образовательной частью Национального центра стал филиал Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова - МГУ Саров, где учатся около сотни магистрантов и аспирантов со всей страны. Учредители НЦФМ – Госкорпорация «Росатом», МГУ им. М.В. Ломоносова, РАН, Министерство науки и высшего образования России, РФЯЦ-ВНИИЭФ, НИЦ «Курчатовский институт» и ОИЯИ. Основные цели Национального центра – получение новых научных результатов мирового уровня, подготовка учёных высшей квалификации, воспитание новых научно-технологических лидеров, укрепление кадрового потенциала предприятий Госкорпорации «Росатом» и ключевых научных организаций России, повышение привлекательности российской науки для молодых учёных.

Десятилетие науки и технологий в России (2022-2031, стартовавшее по Указу Президента) – это масштабная программа инициатив, проектов и мероприятий по ускоренному развитию экономики и социальной сферы через усиление роли науки и наукоёмких технологий в стране. Основные цели Десятилетия – привлечение молодежи в сферу науки и технологий, вовлечение исследователей и разработчиков в решение важных задач для страны и общества и рост знания людей о достижениях Российской науки. Более подробная информация об инициативах, мероприятиях и проектах Десятилетия науки и технологий – на сайте наука.рф. Оператор проведения Десятилетия науки и технологий – АНО «Национальные приоритеты».

Правительство РФ и крупные российские компании продолжают расширять спектр решений по раскрытию потенциала студентов и молодых сотрудников. Росатом и его предприятия участвуют в создании базовых кафедр в российских вузах, реализации стипендиальных программ поддержки, крупных образовательных проектов, организации практики и стажировки для студентов с последующим их трудоустройством. Молодые специалисты получают новые полезные навыки, что помогает им в карьерном росте.

Источник: Пресс-служба НЦФМ