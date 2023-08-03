Демократическая Республика (ДР) Конго в 2022 г. обеспечила 67% глобального производства кобальта, следует из данных Energy Institute. Если по всему миру добыча этого металла составила 166,2 тыс. т, то отдельно в ДР Конго – 111,3 тыс.

Кобальт – серебристо-белый металл с розоватым отливом, который используется в катодах литий-ионных аккумуляторов. Любой аккумулятор состоит из катода (положительно заряженного электрода) и анода (электрода отрицательного заряда). Роль катода играют оксиды цветных металлов (лития, никеля, кобальта), а роль анода – природный или синтетический графит, который производится из нефтяного кокса. Соответственно, во время заряда ионы лития перемещаются от анода к катоду через электролит (проводник электрического тока), а во время разряда – от катода к аноду.

Глобальная добыча кобальта в период с 2016 по 2022 гг. увеличилась на 40%. Прирост в абсолютном выражении достиг 47,8 тыс. т, из них 42,3 тыс. т пришлись на ДР Конго. Подспорьем стало наличие широкой сырьевой базы: на долю ДР Конго приходится чуть менее 50% глобальных запасов кобальта (4000 тыс. т из 8 533 тыс. т). При этом важную роль в развитии отрасли играют и другие страны Африки – Мадагаскар, Марокко, ЮАР и Замбия, доля которых в общемировой добыче кобальта в 2022 г. составила 4% (5,9 тыс. т из 166,2 тыс. т), а в глобальной структуре запасов – 5% (421 тыс. т из 8533 тыс. т).

Рост добычи напрямую связан с распространением аккумуляторов в телекоммуникациях, электроэнергетике и на транспорте. По данным Международного энергетического агентства (МЭА), глобальный парк аккумуляторных электромобилей в период с 2016 по 2022 г. увеличился в пятнадцать раз (с 1,2 млн единиц до 18 млн единиц). В свою очередь, кумулятивные глобальные продажи смартфонов в 2016-2022 гг. были на 75% выше, чем в 2009-2015 гг. (9,56 млрд единиц против 5,46 млрд единиц, согласно данным Statista). Наконец, глобальная мощность аккумуляторов для электрических сетей только в 2022 г. увеличилась на 68% (на 16 гигаватт, согласно данным BloombergNEF).

Дальнейшее развитие рынка аккумуляторов будет способствовать росту добычи кобальта, в том числе из-за отсутствия альтернатив дорогостоящим металлам в качестве материалов катода. Правда, для материалов анода такие альтернативы уже появляются: например, компания Stora Enso разработала твердый углерод из лигнина – природного полимера, содержащегося в наружных слоях клеточных оболочек древесины. Пилотное производство нового материала началось в 2021 г.