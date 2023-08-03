Спортивный дебют: "Москабельмет" на Спартакиаде "Моспром"

Группа компаний «Москабельмет» прямо сейчас участвует в Спартакиаде «Моспром». 30 сотрудников предприятий Группы борются за звание самых быстрых, сильных и выносливых среди представителей столичной промышленности. Финал состоится в «Лужниках»!

Спартакиада «Моспром» проводится Департаментом инвестиционной и промышленной политики города Москвы с 2019 года, за это время в ней приняли участие более 10 000 человек. Это важное спортивное события для столичных промышленников. С каждым годом в ней участвует всё больше команд и ширится список представленных дисциплин. Так, в 2022 году в программу был включен бильярд, а в этом году — тэг-регби и дартс.

На пути к большому финалу

В этом году Спартакиада — юбилейная, пятая по счету, и дебютная для «Москабельмет». Предприятие впервые представило свою сборную для участия в соревнованиях, чтобы показать, что команда Группы сильна не только в производстве качественной продукции, но и в различных видах спорта, что сотрудникам «Москабельмет» свойственны сплоченность, воля к победе, стремление к высоким достижениям, сила, скорость и выносливость.

В команде «Москабельмет» 30 спортсменов, которые выступают в 10 дисциплинах. Это сотрудники управляющей компании и дочерних обществ: ООО «Завод Москабель», ООО «Элкат», ООО «Москабель-Обмоточные провода» и ООО «МОСИТЛАБ». Капитан команды — заместитель генерального директора по развитию и инновациям «Москабельмет» и генеральный директор ООО «МОСИТЛАБ» Ян Анисов.

15 июля стартовал этап отборочных соревнований. Он продлится до 26 августа и определит тех, кто будет бороться за победу в финале. Финал состоится 2 сентября в легендарном спортивном комплексе «Лужники»!

Состязания с участием «Москабельмет», которые уже прошли

В соревнованиях по плаванию старший инженер коммерческого отдела ООО «Элкат» Екатерина Юрина заняла третье место на дистанции 200 метров. Поздравляем Екатерину с достойным результатом!

29 июля в «Бильярдном клубе 811» прошли соревнования по бильярду, в которых приняли участие 35 столичных промышленников. От «Москабельмет» выступила ML-разработчик «МОСИТЛАБ» Анна Вениченко. «Потрясающий вид спорта, все команды очень сильные и профессиональные. Очень интересный опыт, будем побеждать на следующий год!» — поделилась Анна впечатлениями.

Предстоящие соревнования с участием «Москабельмет»

12 августа, 10:00:

киберспорт ФИФА (Дмитровское ш., 27, к. 1, м. «Тимирязевская»): два участника от «Москабельмет»;

мини-футбол (Студёный пр., 1А, стр. 1, м. «Медведково», спортивный комплекс «Медведково Арена»): 6 участников;

19 августа, 10:00:

киберспорт ДОТА (Дмитровское ш., 27, к1, м. «Тимирязевская»): 5 участников

баскетбол 3х3 (ул. Шарикоподшипниковская, 13 стр. 24, м. «Дубровка»): 3 участника;

настольный теннис (ул. Шарикоподшипниковская, 13 стр. 24, м. «Дубровка»): 4 участника;

26 августа, 10:00:

волейбол (ул. Шарикоподшипниковская, 13 стр. 24, м. «Дубровка»): 6 участников;

шахматы (ул. Шарикоподшипниковская, 13 стр. 24, м. «Дубровка»): 1 участник: Александр Давыдов, ООО «Завод Москабель», ведущий менеджер по продажам;

26 августа, 13:00:

дартс (ул. Шарикоподшипниковская, 13 стр. 24, м. «Дубровка»): 1 участник — Анна Вениченко, ML-разработчик «МОСИТЛАБ».

«Москабельмет» и спорт объединяет не только то, что кабельное предприятие поставляет продукцию на строительство спортивных объектов. Так, «Завод Москабель» является партнером баскетбольного клуба «Енисей» и ежегодно проводит «Ночной кубок "Завода Москабель" по баскетболу 3х3 в Красноярске (кстати, новый Кубок совсем скоро). А в Скандинавском Центре Здоровья, который входит в структуру «Москабельмет», есть бассейн, в котором проходят занятия по плаванию.

Спартакиада «Моспром» станет новой вехой в истории предприятия. Болеем за наших спортсменов, желаем им высоких результатов и, конечно, побед!