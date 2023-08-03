 

Спортивный дебют: "Москабельмет" на Спартакиаде "Моспром"

3 августа 2023, 16:00 386 Время чтения ≈ 5 мин
Источник: ГК "Москабельмет"
Авторы и источники / Правообладателям

Группа компаний «Москабельмет» прямо сейчас участвует в Спартакиаде «Моспром». 30 сотрудников предприятий Группы борются за звание самых быстрых, сильных и выносливых среди представителей столичной промышленности. Финал состоится в «Лужниках»!

Спартакиада «Моспром» проводится Департаментом инвестиционной и промышленной политики города Москвы с 2019 года, за это время в ней приняли участие более 10 000 человек. Это важное спортивное события для столичных промышленников. С каждым годом в ней участвует всё больше команд и ширится список представленных дисциплин. Так, в 2022 году в программу был включен бильярд, а в этом году — тэг-регби и дартс.

На пути к большому финалу

В этом году Спартакиада — юбилейная, пятая по счету, и дебютная для «Москабельмет». Предприятие впервые представило свою сборную для участия в соревнованиях, чтобы показать, что команда Группы сильна не только в производстве качественной продукции, но и в различных видах спорта, что сотрудникам «Москабельмет» свойственны сплоченность, воля к победе, стремление к высоким достижениям, сила, скорость и выносливость.

В команде «Москабельмет» 30 спортсменов, которые выступают в 10 дисциплинах. Это сотрудники управляющей компании и дочерних обществ: ООО «Завод Москабель», ООО «Элкат», ООО «Москабель-Обмоточные провода» и ООО «МОСИТЛАБ». Капитан команды — заместитель генерального директора по развитию и инновациям «Москабельмет» и генеральный директор ООО «МОСИТЛАБ» Ян Анисов.

15 июля стартовал этап отборочных соревнований. Он продлится до 26 августа и определит тех, кто будет бороться за победу в финале. Финал состоится 2 сентября в легендарном спортивном комплексе «Лужники»!

Состязания с участием «Москабельмет», которые уже прошли

  • В соревнованиях по плаванию старший инженер коммерческого отдела ООО «Элкат» Екатерина Юрина заняла третье место на дистанции 200 метров. Поздравляем Екатерину с достойным результатом!

  • 29 июля в «Бильярдном клубе 811» прошли соревнования по бильярду, в которых приняли участие 35 столичных промышленников. От «Москабельмет» выступила ML-разработчик «МОСИТЛАБ» Анна Вениченко. «Потрясающий вид спорта, все команды очень сильные и профессиональные. Очень интересный опыт, будем побеждать на следующий год!» — поделилась Анна впечатлениями.

Предстоящие соревнования с участием «Москабельмет»

12 августа, 10:00:

  • киберспорт ФИФА (Дмитровское ш., 27, к. 1, м. «Тимирязевская»): два участника от «Москабельмет»;

  • мини-футбол (Студёный пр., 1А, стр. 1, м. «Медведково», спортивный комплекс «Медведково Арена»): 6 участников;

19 августа, 10:00:

  • киберспорт ДОТА (Дмитровское ш., 27, к1, м. «Тимирязевская»): 5 участников

  • баскетбол 3х3 (ул. Шарикоподшипниковская, 13 стр. 24, м. «Дубровка»): 3 участника;

  • настольный теннис (ул. Шарикоподшипниковская, 13 стр. 24, м. «Дубровка»): 4 участника;

26 августа, 10:00:

  • волейбол (ул. Шарикоподшипниковская, 13 стр. 24, м. «Дубровка»): 6 участников;

  • шахматы (ул. Шарикоподшипниковская, 13 стр. 24, м. «Дубровка»): 1 участник: Александр Давыдов, ООО «Завод Москабель», ведущий менеджер по продажам;

26 августа, 13:00:

  • дартс (ул. Шарикоподшипниковская, 13 стр. 24, м. «Дубровка»): 1 участник — Анна Вениченко, ML-разработчик «МОСИТЛАБ».

«Москабельмет» и спорт объединяет не только то, что кабельное предприятие поставляет продукцию на строительство спортивных объектов. Так, «Завод Москабель» является партнером баскетбольного клуба «Енисей» и ежегодно проводит «Ночной кубок "Завода Москабель" по баскетболу 3х3 в Красноярске (кстати, новый Кубок совсем скоро). А в Скандинавском Центре Здоровья, который входит в структуру «Москабельмет», есть бассейн, в котором проходят занятия по плаванию.

Спартакиада «Моспром» станет новой вехой в истории предприятия. Болеем за наших спортсменов, желаем им высоких результатов и, конечно, побед!

Обсудить на форуме
Метки: МОСКАБЕЛЬМЕТ, МОСКАБЕЛЬ, МКМ, МОСПРОМ
Отрасль: Кабельная промышленность 
MKMZ
10

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Подпишитесь на бесплатный еженедельный журнал RusCable Insider
Уже больше 3000+ подписчиков с нами! Главные новости и дайджест за неделю в удобном формате!

Подписаться

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Эта новость часть сюжета Кабельные полимеры
Другие новости сюжета:
03.08.2023
В Тюменском макрорегионе повысили надежность более 800 км ЛЭП
03.08.2023
В Краснодаре планируют построить предприятие по производству алюминия
03.08.2023
Марат Хуснуллин провёл рабочее совещание по развитию новых регионов
03.08.2023
Sitronics Electro начал разработку собственных зарядных станций для электромобилей
03.08.2023
Игорь Маковский открыл 10-ю профессиональную Коллегию "Россети Центр" и "Россети Центр и Приволжье" в Рязани
Другие новости рубрики Компании
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно