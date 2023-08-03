Сахалинские власти намерены в 2023 году отремонтировать более 44 км автодорог регионального значения. На эти цели из островного бюджета выделили 8,6 млрд рублей, еще более 800 млн рублей направлено из федеральной казны по национальному проекту "Безопасные качественные дороги", рассказали журналистам в пресс-службе правительства области.

"На Сахалине с начала года привели в порядок более 11 км дорог регионального значения. Всего до конца года в островном регионе планируется отремонтировать более 44 км дорожных артерий регионального значения, а также 4 моста общей длиной 180 погонных метров", - рассказали в правительстве региона.

О промежуточных результатах масштабной работы стало известно в ходе отчета членов областного правительства перед губернатором Валерием Лимаренко по итогам первого полугодия.