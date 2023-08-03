Ассоциация "Электрокабель" продолжает проект
По поручению Президента в Ханты-Мансийском автономном округе будет создан инновационный научно-технологический центр (ИНТЦ) «Юнити Парк». Постановление, необходимое для запуска этого проекта, подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.
Документ определяет основные направления работы ИНТЦ. Это разработка технологий в области энергетической безопасности, исследования в сфере медицины, а также создание передовых инженерных технологий и материалов, адаптированных к условиям Севера и Арктики.
Большинство научных площадок центра будут располагаться в Сургуте. Базовым учреждением для создания ИНТЦ определён Сургутский государственный университет.
К проектам, реализуемым на базе центра, планируется привлекать частные и государственные компании. Тем из них, кто готов инвестировать в развитие ИНТЦ, будут предоставлены земельные участки и объекты инфраструктуры на льготных условиях.
Создание «Юнити Парка» позволит расширить производство наукоёмкой продукции, будет способствовать коммерциализации уникальных технологий и увеличит приток инвестиций в регион.
Работа идёт в рамках государственной программы «Научно-технологическое развитие Российской Федерации».
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