АО «Мособлэнерго» в первом полугодии 2023 года выполнило капитальный ремонт значимых объектов электросетевого хозяйства г. Электросталь, в том числе 1,5 км кабельной линии 6 кВ от питающего центра и двух подстанций – РП-90 и ТП-2, обеспечивающих электроснабжение центральной части города.

От распределительной подстанции РП-90 запитаны более 20 трансформаторных подстанций, которые обеспечивают электроэнергией потребителей, расположенных на улицах Мира, Победы, Тевосяна, Пионерской, проспекта Южный, в том числе социально значимые организации – детский сад №46, Российский государственный гуманитарный университет, прокуратуру, отделение банка, детскую библиотеку. ТП-2 обеспечивает электроснабжение многоквартирных домов на улице Красной. В соответствии с планом-графиком ремонтных работ в данных электроустановках произведен ремонт электрооборудования в распределительном устройстве РУ-0,4 кВ. Также в 6 трансформаторных подстанциях на территории городского округа выполнен ремонт строительной части.

Всего на территории Подмосковья в 2023 году в рамках программы капитального ремонта АО «Мособлэнерго» планирует заменить оборудование 213 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов, отремонтировать 316 км линий электропередачи, а также расчистить от веток деревьев и кустарников 228 га охранных зон трасс воздушных линий электропередачи.