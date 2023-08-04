В Рузском городском округе начались работы по реконструкции подстанции 220 кВ «Шмелево», одного из ключевых объектов энергообеспечения западных районов Московской области. Объект оснастят современным коммутационным оборудованием российского производства. Инвестиции в проект составляют более 370 млн рублей.

На подстанции будут смонтированы шесть комплектов элегазовых выключателей 220 кВ. Современные коммутационные аппараты, в отличие от ранее использовавшихся масляных, обладают высокими показателями эксплуатационной надежности, экологичны и практически не требуют обслуживания. Срок их службы составляет до 25 лет.

Также в рамках проекта планируется модернизация системы релейной защиты и противоаварийной автоматики объекта с заменой устаревших микроэлементных устройств на микропроцессорные. Все новое оборудование подстанции будет управляться в автоматизированном режиме с рабочего места дежурного диспетчера.