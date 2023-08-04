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Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа объявила конкурс на строительство блока начальных классов на 500 мест в микрорайоне И-2 Ноябрьска, сообщает RosTender.info.
Согласно проектной документации, здание будет пристройкой к школе №6 по улице Космонавтов, 22А. Два учреждения будет соединены надземным теплым переходом на уровне второго этажа.
Помимо учебных кабинетов, в здании предусмотрена зона коворкинга, мультиформатный зал для клубов и мероприятий, зал ритмики, кабинет обучения правилам дорожного движения, атриум. Внутри здание будет украшать центральная лестница-амфитеатр. Обеденный зал рассчитан на 250 мест. В школе дети смогут изучать робототехнику и алгоритмику.
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 22 августа. С подрядчиком заключат контракт на 1,6 млрд рублей. Согласно договору, специалисты займутся корректировкой проектной документации и строительством здания. К концу лета 2026 года учреждение должно быть введено в эксплуатацию.
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