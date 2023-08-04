3 августа во Владимире после реконструкции введена в эксплуатацию подстанция (ПС) 220 кВ Районная.

Реконструкция питающего центра осуществлялась в соответствии с инвестиционной программой ПАО «Россети». Обновленная ПС 220 кВ Районная – стала первой подстанцией закрытого типа во Владимирской энергосистеме. Ее преимуществами перед традиционными подстанциями открытого типа являются компактность, экологическая и пожарная безопасность, бесшумность, а также защищенность оборудования от внешнего воздействия.

При реконструкции ПС 220 кВ Районная были использованы современные решения при сооружении КРУЭ 220 и 110 кВ, подстанция оснащена микропроцессорными устройствами релейной защиты и автоматики, на энергообъекте установлены новая автоматизированная система управления технологическими процессами (АСУ ТП), комплекс современных систем связи и система охранного видеонаблюдения.

В рамках реализации проекта по реконструкции ПС 220 кВ Районная выполнена реконструкция сети 220 кВ и 110 кВ, в несколько этапов смонтированы КРУЭ 110 и 220 кВ, выполнены перезаводы четырех ЛЭП 220 кВ и шестнадцати ЛЭП 110 кВ, а также установлены новые автотрансформаторы и трансформаторы. Трансформаторная мощность подстанции после реконструкции увеличилась на 32,8 % и составила 460 МВА.

В ходе реализации проекта специалисты ОДУ Центра и Владимирского РДУ принимали участие в согласовании проектной и рабочей документации, проверке выполнения основных технических решений, разработке программ опробования рабочим напряжением и ввода в работу нового оборудования. Специалистами Системного оператора выполнены расчеты электроэнергетических режимов энергосистемы Владимирской области, проведены расчеты величин токов короткого замыкания и параметров настройки (уставок) устройств релейной защиты и автоматики для образованных ЛЭП и прилегающей сети.

«Ввод ПС 220 кВ Районная повышает надежность функционирования энергосистемы Владимирской области, снижает риски отключения значительных объемов потребителей в послеаварийных режимах, расширяет возможности по проведению ремонтов электросетевого оборудования, создает условия для технологического присоединения к электрическим сетям новых потребителей», – отметил директор Владимирского РДУ Михаил Козырев.

В торжественном мероприятии по случаю ввода энергообъекта в работу приняли участие заместитель главного инженера по эксплуатации основного оборудования филиала ПАО «Россети» – МЭС Центра Сергей Коковинский, Министр жилищно-коммунального хозяйства Владимирской области Елена Семенова, директор Владимирского РДУ Михаил Козырев.

Информация о Филиале АО «СО ЕЭС» Владимирское РДУ

Филиал АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Владимирской области» (Филиал АО «СО ЕЭС» Владимирское РДУ) создан в 2003 году. Входит в зону ответственности Филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Центра и осуществляет функции диспетчерского управления объектами электроэнергетики на территории Владимирской области. Территория операционной зоны расположена на площади 29 тыс. кв. км с населением 1,32 млн. человек.

В управлении и ведении Филиала АО «СО ЕЭС» Владимирское РДУ находится объект генерации ПАО «Т Плюс» – Владимирская ТЭЦ-2 установленной электрической мощностью 596 МВт. К объектам диспетчеризации Филиала АО «СО ЕЭС» Владимирское РДУ относятся 15 линий электропередачи класса напряжения 220 кВ, 119 линий электропередачи класса напряжения 110 кВ, с оборудованием 1 энергообъекта класса напряжения 750 кВ, 1 энергообъекта класса напряжения 500 кВ, 12 энергообъектов класса напряжения 220 кВ, 86 энергообъектов класса напряжения 110 кВ. Установленная трансформаторная мощность подстанций объектов электроэнергетики, расположенных в операционной зоне Филиала АО «СО ЕЭС» Владимирское РДУ, составляет 10274,5 МВА.

Информация о Филиале АО «СО ЕЭС» ОДУ Центра

Филиал АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Центра» (ОДУ Центра) обеспечивает надежное функционирование и развитие ЕЭС России в пределах операционной зоны Центра, в которую входят регионы: Белгородская, Брянская, Владимирская, Вологодская, Воронежская, Ивановская, Калужская, Костромская, Курская, Орловская, Липецкая, Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Тульская и Ярославская области, а также Москва и Московская область.

Электроэнергетический комплекс образуют 141 электростанция мощностью 5 МВт и выше, 2267 электрических подстанций 110–750 кВ и 2774 линий электропередачи 110–750 кВ общей протяженностью 88924 км. Суммарная установленная мощность электростанций ОЭС Центра составляет 50505 МВт (по данным на 1 января 2023 года). Площадь территории операционной зоны ОДУ Центра – 795,9 тыс. кв. км, в городах и населенных пунктах, расположенных на ней, проживает 40,2 млн человек.