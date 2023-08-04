С начала года сотрудники предприятия провели тепловизионное обследование ряда высоковольтных электроустановок на территории полуострова. Своевременное техническое диагностирование позволило обеспечить бесперебойную работу электрооборудования стоимостью более 450 млн руб. и предотвратить недоотпуск электроэнергии суммарным объемом 4 млн кВт*ч.

ГУП РК «Крымэнерго» осуществляет раннюю диагностику на регулярной основе в рамках ежегодной ремонтной программы. Энергетики выполняют дистанционный мониторинг с применением современных приборов - тепловизоров, представляющих собой высокочувствительные камеры для съемки изображений в инфракрасном диапазоне волн. ГУП РК «Крымэнерго» использует 10 промышленных тепловизоров. Они позволяют фиксировать тепловое излучение окружающих объектов в любое время суток и измерять температуру в любой точке на интересующей поверхности с точностью 0,1°С и выше.

За 7 месяцев текущего года специалисты сетевой организации обследовали 1472,3 км воздушных и кабельных линий и 190 подстанций 35-110 кВ. В ходе проверок были выявлены и устранены 90 скрытых повреждений энергообъектов.

Выполнение тепловизионного контроля позволяет на ранней стадии обнаружить и ликвидировать локальные дефекты оборудования, увеличить срок его службы, избежать потенциальных аварийных ситуаций, сократить объем, сроки и стоимость ремонтных мероприятий, тем самым повысить надежность и качество электроснабжения потребителей.