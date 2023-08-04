Специалисты астраханского филиала компании «Россети Юг» отремонтировали и провели техническое обслуживание важных энергообъектов в Володарском районе Астраханской области. Это позволит повысить надежность электроснабжения более 40 тысяч жителей района, а также ряда социально значимых объектов, расположенных на этой территории.

На подстанциях 35 кВ «Яблонька» и 110 кВ «Володаровка» энергетики отремонтировали почти 90 единиц оборудования, в том числе силовые трансформаторы и масляные выключатели, заменили опорно-стержневую изоляцию на высоковольтном оборудовании.

Также энергетики отремонтировали 13 км провода линий электропередачи разных классов напряжения, 17 трансформаторных подстанций 6-10 кВ, установили 120 новых изоляторов, привели в нормативное состояние более 40 дефектных опор. Для снижения рисков технологических нарушений в результате падения веток на провода расчищено от древесно-кустарниковой растительности шесть гектаров трасс воздушных линий.