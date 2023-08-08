АО «Транснефть-Верхняя Волга» за январь-июнь 2023 года сэкономило 18,2 млн рублей по результатам реализации мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Удельное потребление электроэнергии снизилось на 3,7%, что позволило обеспечить экономию 3,1 млн кВт*ч.

В числе технических мероприятий по снижению затрат на электроэнергию - оптимизация технологических режимов транспортировки нефти и нефтепродуктов, периодическая очистка внутренней поверхности магистральных трубопроводов и фильтров-грязеуловителей от парафинистых отложений. За отчётный период очищено 15,9 тыс. км. магистральных нефтепроводов и 3,3 тыс. км. магистральных нефтепродуктопроводов.

В течение шести месяцев предприятие заменило 2 магистральных электронасосных агрегата в комплекте с электродвигателями в рамках программы технического перевооружения на нефтеперекачивающих станциях (НПС) «Степаньково», «Залесье», а также насосное оборудование на НПС «Степаньково». Новое оборудование обладает повышенным КПД, улучшенными ресурсными и эксплуатационными характеристиками, позволяющими оптимизировать использование электроэнергии при транспортировке нефти, а также значительно снизить стоимость обслуживания и планового ремонта.

Проводится ремонт системы теплопотребления зданий промежуточной перекачивающей станции «Второво» и НПС «Горький». На НПС «Мелковка», «Макарьево», линейной производственно-диспетчерской станции «Воротынец», а также в здании аппарата управления Марийского районного нефтепроводного управления (РНУ) устанавливаются радиаторные термостатические регуляторы в системах отопления. Ремонт тепловых сетей выполняется на Базе производственного обслуживания и Центральном складе Рязанского РНУ. Кроме того, на Великолукском заводе «Транснефтемаш» выполнены работы по теплоизоляции арматуры, неподвижных опор тепловых сетей в рамках проведения текущего ремонта тепловых сетей и трубопроводов.

Модернизация теплосетей позволит существенно снизить теплопотери, затраты на потребление котельно-печного топлива, а также обеспечить бесперебойную работу производственных объектов в отопительный сезон.

Для уменьшения затрат при эксплуатации автомобильной техники предприятие оптимизирует маршруты перевозок. По итогам реализации мероприятий по данному направлению за шесть месяцев 2023 года сэкономлено 14,8 тонн условного топлива.

АО «Транснефть-Верхняя Волга» также ведет активную деятельность в области популяризации принципов бережного отношения к ресурсам среди населения. Регулярно проводятся конференции в общеобразовательных учреждениях, экскурсии учащихся на нефтеперекачивающие станции. Кроме того, организуются фотоконкурсы и конкурсы детских рисунков, проводятся тематические мероприятия в школах с демонстрацией фильмов о способах энергосбережения и повышения энергоэффективности.