Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин обсудил с директором ФРП Романом Петруцей работу Фонда развития промышленности и реализацию механизма кластерной инвестиционной платформы (КИП).

«Очень важный проект – это кластерная платформа, которая вместе с Минпромторгом была запущена совсем недавно – это льготное финансирование именно приоритетных, стратегических направлений, которые необходимы для достижения технологического и промышленного суверенитета», – отметил глава правительства Михаил Мишустин.

Решение о поддержке проекта с использованием механизма КИП принимает межведомственная комиссия при Минпромторге России. На пяти заседаниях было одобрено уже 19 проектов на общую сумму льготных кредитов 280,8 млрд рублей. На сегодняшний день льготная ставка по КИП составляет 5,55% годовых.

«Запрос на инвестиции со стороны промышленных предприятий по-прежнему огромен. И здесь и мы, и бизнес большие надежды возлагаем на новый механизм кластерной инвестиционной платформы. Он предполагает возможность для предприятия привлечь до 100 млрд рублей на один свой инвестиционный проект на срок до 15 лет. Это будет банковское кредитование, но на срок инвестиционной фазы плюс два года ставка по заёмным средствам будет льготной», – отметил директор ФРП Роман Петруца.

Руководитель Фонда подчеркнул, что на финансирование проектов по механизму КИП идут не государственные, а именно банковские средства.

«Фонд развития промышленности выполняет роль оператора этой платформы. Мы консультируем на этапе проработки проекта, но самое важное, мы осуществляем комплексную экспертизу проекта для принятия решения межведомственной комиссией. Здесь ещё роль одного института развития крайне важно упомянуть – ВЭБ.РФ. Он может выступать как гарантом по таким проектам, так и источником финансирования для реализации этих проектов. Он уже является источником финансирования по ряду одобренных инвестпроектов», – добавил Петруца.

Говоря о работе ФРП, председатель правительства Михаил Мишустин упомянул, что по поручению главы государства Фонд был докапитализирован в 2022 году на 120 млрд рублей.

«Это очень важно, это, скажем так, ещё даёт возможности по целому ряду перспективных направлений предоставить льготное финансирование», – указал премьер-министр, подчеркнув, что приоритетными направлениями являются выпуск компонентной базы для тяжелого машиностроения, сельхозмашиностроения, автомобильной и фармацевтической промышленности.

Директор ФРП отметил, что докапитализация позволила Фонду в 2022 году профинансировать рекордный портфель проектов на 140 млрд рублей.

«В прошлом году мы 256 займов предоставили. Получается, что каждый рабочий день Фонд финансировал один инвестиционный проект», – пояснил Петруца.

Акцентами 2022 года для ФРП стали проекты в отрасли машиностроения: до половины имеющихся средств были направлены на финансирование проектов в области автомобилестроения, производства сельхозтехники, транспортного машиностроения.

«Наряду с автогигантами – «ГАЗ», «АвтоВАЗ», «Урал» и «КАМАЗ» – нашими заёмщиками стали ещё малые и средние предприятия, которые делают компонентную базу для наших автопроизводителей – это топливная аппаратура, узлы и подвески, рулевые системы, турбокомпрессоры, детали для дизельных двигателей, электродвигатели, тяговые батареи и системы управления для электромобилей. Более 10 проектов Фонд профинансировал в прошлом году в области транспортного машиностроения. Это линейка различной мощности дизелей и критические комплектующие для подвижного состава», – отметил директор ФРП.

Он добавил, что в Фонде видят рост числа проектов в медбиофарме и наблюдают позитивный тренд в химической отрасли. «Эти отрасли занимают второе-третье место по количеству поддержанных проектов Фондом развития промышленности», - сообщил Петруца.

За все время работы Фонд развития промышленности профинансировал почти 1400 проектов промышленных предприятий в 75 регионах России на общую сумму 420 млрд рублей. При этом по 679 проектам, профинансированным Фондом, уже запущено новое производство или увеличен выпуск продукции.

Фонд развития промышленности создан для модернизации российской промышленности, организации новых производств и обеспечения импортозамещения. Программы ФРП позволяют российским предприятиям получить доступ к льготному заемному финансированию, необходимому для запуска производств уникальных отечественных продуктов, а также аналогов передовых международных разработок.

ФРП предоставляет займы под 1% и 3% годовых сроком до 10 лет в объеме от 5 млн до 5 млрд рублей, стимулируя приток прямых инвестиций в реальный сектор экономики.

Флагманская программа Фонда «Проекты развития» направлена на развитие импортозамещения и производства конкурентоспособной продукции, выпуск средств производства, оборудования и станков, помощь с внедрением программных и технологических решений для оптимизации производственных процессов. Программа «Комплектующие изделия» призвана повысить уровень локализации производства конечной российской продукции, «Автокомпоненты» поможет выпускать компонентную базу для автомобильной, сельскохозяйственной и другой техники. Программа «Приоритетные проекты» позволяет финансировать крупные проекты по производству критически важной продукции, «Лизинг» — обеспечить финансирование части аванса на приобретение оборудования. Программа «Производительность труда» дает возможность реализовать меры по повышению производительности на предприятии. «Маркировка товаров» — дать возможность производителям установить оборудование для прослеживаемости продукции, а программа «Экологические проекты» – минимизировать негативной воздействие на окружающую среду.

Соглашения ФРП с региональными фондами развития промышленности дают возможность получать займы по совместным программам. Одна из них – «Проекты лесной промышленности» – финансирует приобретение деревообрабатывающего оборудования.

В ФРП работает Консультационный центр, который в ежедневном режиме помогает предприятиям выбрать программу Фонда, способы участия в конкурсах господдержки, в т.ч. на заключение Специальных инвестиционных контрактов (СПИК) и на компенсацию процентной ставки по инвесткредитам.

Фонд создан в 2014 году по инициативе Министерства промышленности и торговли Российской Федерации путём преобразования Федерального государственного автономного учреждения «Российский фонд технологического развития».

Юридический и фактический адрес: Россия, 105062, Москва, Лялин переулок, д.6с1.