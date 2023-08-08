Предлагаем принять участие в конкурсе "Экология – дело каждого"

Друзья, предлагаем вам принять участие в конкурсе творческих работ, идей и проектов «Экология – дело каждого». Заявки принимаются до 1 октября 2023 года по адресу экологияделокаждого.рф .

«Экология – дело каждого» – это международная детско-юношеская премия, которая дается за интересные, креативные идеи и выдающиеся проекты, посвященные сохранению окружающей среды, бережному отношению к природе, экологическому просвещению.

Что нужно сделать?

Выбрать номинацию на сайте премии – экологияделокаждого.рф

Подготовить работу на тему экологии: самостоятельно или с командой. Это могут быть рисунки, фотографии, видеоролики, мультфильмы, различные акции и флэшмобы, волонтерство, помощь животным и т.д.

Зарегистрироваться и заполнить заявку на сайте премии, прикрепив свои работы.

Победителей и призеров конкурса ждут отличные подарки. Кроме того, они смогут претендовать на участие в уникальной экологической смене в детском центре «Орлёнок», которая пройдет в ноябре. Но и это еще не все. Победители получат дополнительные баллы и другие преференции при поступлении в вузы. Среди них – Высшая школа экономики, Российский университет дружбы народов, Северо-Восточный федеральный университет, Национальный исследовательский Томский государственный университет, САФУ имени М.В. Ломоносова.