"Москабельмет" вдвое увеличил инвестиции

За 2022 год в свою инфраструктуру «Москабельмет» инвестировал 462 млн рублей, что вдвое больше, чем годом ранее. Вложение в модернизацию оборудования, новые производственные площадки и научные разработки позволяет предприятию еще больше укреплять свои позиции на кабельном рынке и расширять направления своей деятельности.

Модернизация регулярного производства необходима любой компании, которая хочет развиваться и повышать свою конкурентоспособность на рынке. На «Москабельмет» обновление оборудования и совершенствование производственных процессов позволяют сводить к минимуму ручные операции, повышая при этом контроль качества. В результате сокращаются сроки выпуска продукции и трудовые затраты. И, что сейчас особенно актуально, благодаря модернизации оборудования и процессов одно из ведущих кабельных предприятий страны способно производить кабельно-проводниковую продукцию, которая не уступает аналогам иностранного производства, а по некоторым характеристикам их даже превосходит.

Значительную часть произведенных инвестиций составили вложения в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, а также разработку и выпуск новых кабелей. В их числе — специальные кабели для зарядки электромобилей, судовые кабели, которые используются на плавучих станциях для зарядки электрических трамваев, запущенных этим летом, а также кабели для солнечных батарей. Такие кабели раньше импортировались из Европы, сейчас происходит их успешная замена на отечественный аналог.

В год «Москабельмет» представляет две-три научные разработки, которые позволяют запускать в промышленное производство новые виды не только собственно кабелей, но и целых систем. В НИОКРы компания направляет средства, сохраненные за счет мер поддержки, оказываемых правительством Москвы. Такие меры поддержки, как специальный налоговый режим, льготные условия кредитования, и т. п. стали доступны для «Москабельмет» с присвоением ему статуса промышленного комплекса.

Вкладывается компания и в развитие новой производственной площадки, запуск которой позволил расширить номенклатуру выпускаемой продукции кабелями управления, а также безгалогенными и огнестойкими судовыми кабелями.

Однако кроме производства, значительные инвестиции получает и другое важное направление «Москабельмет» — медицинское. У входящего в структуру группы Скандинавского Центра Здоровья, который предлагает жителям Москвы широкий спектр медицинских и косметологических услуг, регулярно обновляется оснащение, недавно открылся новый корпус, в прошлом году появилось новое большое отделение — Клиника интегральной медицины. В ближайшее время планируется расширение возможностей Центра за счет новых направлений. Каких именно, вы сможете узнать из официальных источников: на сайтах ГК «Москабельмет», Скандинавского Центра Здоровья и в его Telegram-канале.