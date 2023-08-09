 

АО "Мособлэнерго" построило две ЛЭП для электроснабжения второго корпуса школы в д. Гальчино

9 августа 2023, 15:45 323 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: АО "Мособлэнерго"
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АО «Мособлэнерго» построило две воздушные линии электропередачи напряжением 0,4 кВ для электроснабжения второго корпуса школы в деревне Гальчино городского округа Домодедово.

В двух зданиях школы, расположенной на бульваре 60-летия СССР, завершается капитальный ремонт. Обновление корпусов Ильинской средней общеобразовательной школы им. полного кавалера Ордена Славы И.И. Сидорова в д. Гальчино осуществляется в рамках государственной программы Московской области «Образование Подмосковья».

Второй корпус ранее использовался для хозяйственных нужд школы, после ремонта в нем откроют дополнительные учебные классы. Энергетики построили две линии ВЛ-0,4 кВ протяженностью 285 м от трансформаторной подстанции (ТП-259) на замену выработавшей свой ресурс кабельной линии КЛ-0,4 кВ, с помощью которой был ранее запитан данный корпус. Выполнен монтаж приборов учета электроэнергии. Работы реализованы в рамках договора технологического присоединения.

АО «Мособлэнерго» подключает к электрическим сетям энергопринимающие устройства юридических, физических лиц и индивидуальных предпринимателей. Технологическое присоединение выполняется в следующих случаях: при первичном присоединении энергопринимающих устройств к сетям компании, увеличении трансформаторной мощности, изменении категории надежности энергопринимающих устройств и точек присоединения к сети, а также при изменении вида производственной деятельности заявителя.

Заявки на технологическое присоединение к электрическим сетям АО «Мособлэнерго» от физических и юридических лиц принимаются на «Портале потребителя» компании – moetp.ru.

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Метки: МОСОБЛЭНЕРГО, ЛЭП
Отрасль: Электроэнергетика 

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