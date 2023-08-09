8 августа ФГУП «Атомфлот» и ООО «ТК Северный Проект» подписали договор на привлечение судна для обеспечения второго в этом году субсидируемого каботажного рейса. Рейс будет реализован в рамках федерального проекта «Развитие Северного морского пути», входящего в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.

Закупка была проведена в соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок Госкорпорации «Росатом».

«Второй рейс пройдет в благоприятный для судоходства период летне-осенней навигации с августа по октябрь, - отметил генеральный директор ФГУП «Атомфлот» Леонид Ирлица. – Доставка груза будет обеспечена теплоходом «Северный Проект» по расширенному маршруту Архангельск – Певек – Владивосток – Магадан - Петропавловск-Камчатский – Певек - Архангельск. Мы несколько изменили логистику рейса, чтобы максимально отработать доставку товаров в отдаленные районы страны с ограниченными сроками завоза грузов».

Сейчас продолжается формирование грузовой базы второго субсидируемого каботажного рейса. 14 августа в порту Архангельска начнутся погрузочные работы. Они продлятся пять дней, после чего судно выйдет в направлении Певека.

В настоящее время атомный контейнеровоз «Севморпуть» завершает программу первого в этом году субсидируемого каботажного рейса. 30 июля он вышел из Петропавловска-Камчатского в направлении Мурманска. Ориентировочно в порт Мурманск судно придет 12 августа. После выгрузки экипаж приступит к работам по контракту.

В 2022 году ФГУП «Атомфлот» было определено победителем отбора на осуществление каботажных субсидируемых рейсов из европейской части Российской Федерации в регионы Дальнего Востока и в обратном направлении, проводимого Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики. В рамках этой задачи в 2022 году выполнено два круговых рейса из портов, находящихся в европейской части РФ в дальневосточные порты и в обратном направлении.

В 2022 году в рамках круговых каботажных рейсов экипаж атомного контейнеровоза «Севморпуть» обеспечил доставку и рыбной продукции. Для установления экономически обоснованного тарифа на перевозку контейнерных грузов, в том числе рефрижераторных контейнеров с рыбной продукцией по Северному морскому пути, в качестве индикатора была использована стоимость перевозки контейнеров по железной дороге между европейской частью Российской Федерации и Дальневосточным федеральным округом. Тарифы были установлены на перевозку 20- и 40-футовых контейнеров, без учета погрузо-разгрузочных работ в портах отправления и доставки груза.

Реализация социальных, экономических, инфраструктурных задач в Арктике остается приоритетом Правительства и Президента РФ. Повышение объема перевозок по СМП имеет первостепенное значение для решения задач в области транспорта и доставки грузов. Развитие этого логистического коридора обеспечивается за счет налаживания регулярных грузоперевозок, постройки новых атомных ледоколов и модернизации соответствующей инфраструктуры. Предприятия Госкорпорации «Росатом» принимают активное участие в этой работе.

Источник: Отдел коммуникаций ФГУП «Атомфлот»