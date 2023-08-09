Президиум (штаб) Правительственной комиссии по региональному развитию в России под руководством Заместителя Председателя Правительства Марата Хуснуллина одобрил заявки 32 регионов на специальные казначейские кредиты (СКК) для реализации инфраструктурных проектов.

«Очередной лимит специальных казначейских кредитов мы распределили на конкурсной основе. В результаты отобраны 32 региона, где будет реализован 61 инфраструктурный проект, включающий строительство или ремонт 136 объектов. Преимущественно средства направим на обновление жилищно-коммунального хозяйства, чтобы улучшить качество предоставляемых услуг гражданам», – сказал Марат Хуснуллин.

В общей сложности одобрено предоставление СКК на сумму 75 млрд рублей. В первую очередь регионы получат средства на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

«Всего для участия в конкурсном отборе поступили заявки от 55 регионов страны на 191 проект на общую сумму 155,5 млрд рублей. Субъекты испытывают высокую потребность в обновлении инфраструктуры, и инструмент специальных казначейских кредитов как раз помогает решить задачи регионального развития. Фонд развития территорий как оператор данной программы продолжит сопровождать проекты для их успешной реализации», – отметил генеральный директор фонда Ильшат Шагиахметов.

Ранее специальные казначейские кредиты были одобрены новым регионам на модернизацию ЖКХ, 73 регионам на обновление автобусных парков и 11 регионам Дальнего Востока на реализацию мастер-планов городов.

Инструмент СКК является продолжением уже действующей программы инфраструктурных бюджетных кредитов в рамках социально-экономической инициативы Правительства «Инфраструктурное меню».