В Луганской Народной Республике в осенне-зимний период 2023–2024 годов в городах Северодонецке, Рубежном, Кременной, Лисичанске, Сватово и посёлке Троицкое обеспечат теплом 600 многоквартирных домов, а также 81 учреждение социальной инфраструктуры. Об этом сообщил Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин.

«Работы по восстановлению повреждённой инфраструктуры населённых пунктов Северодонецкой агломерации и близлежащих районов ведём планово начиная с 2022 года. На сегодня в 166 многоэтажках и 40 соцобъектах уже закрыли тепловой контур, отремонтировали кровли, заменили отопительное оборудование. Одновременно силами федеральных заказчиков и регионов-шефов ремонтируется более 167 км тепловых сетей, из которых 100 км уже приведено в нормативное состояние. Также предстоит привести в порядок почти 25 км водопроводных и 7,5 км канализационных сетей. В настоящее время специалисты проводят на объектах ревизию запорной арматуры, производят замену и ремонт труб, промывку тепловых сетей», – рассказал Марат Хуснуллин.

Зампред Правительства отметил, что в том числе масштабные работы проводятся на объектах теплогенерации. Так, в Северодонецке под контролем специалистов ППК «Фонд развития территорий» завершено восстановление повреждённой котельной, которая обеспечивает теплом жителей целого микрорайона.

«Одна из ключевых задач, поставленных перед ФРТ руководством страны, – подготовить повреждённые и изношенные объекты и сети коммунальной инфраструктуры в новых регионах к прохождению предстоящего отопсезона. В частности, в Северодонецке в ноябре 2022 года в кратчайшие сроки мы запустили в работу котельную, и уже прошлой зимой она обеспечила теплом жителей более 8 тыс. квартир, расположенных в 185 многоэтажных домах. Сейчас проводятся технические мероприятия по подготовке этого важного объекта. К началу отопительного периода 2023–2024 годов котельная будет полностью готова к работе. Планируем, что предстоящей зимой к её теплоснабжающим мощностям будет подключено более 220 многоквартирных домов в Северодонецке», – уточнил генеральный директор ППК «Фонд развития территорий» Ильшат Шагиахметов.

Он добавил, что специалисты заменили автоматику, насосные агрегаты и внутренние инженерные системы, выполнили ремонт кровли котельной и провели отделочные работы, восстановили остекление и ограждение. Уже проведены гидравлические испытания котлоагрегатов, ревизия тягодутьевого оборудования и очистка дымовых каналов, а также необходимые ремонты текущего характера.

Кроме того, как сообщил Ильшат Шагиахметов, в Северодонецке ФРТ продолжает реконструкцию ещё одной котельной мощностью 60 МВт. Также проведено обследование сетей теплоснабжения, благодаря чему определены участки, которые необходимо отремонтировать в первую очередь. В настоящий момент фонд приступает к работам по их замене.