Российские и китайские исследователи изучили характер передачи данных в высокочастотных беспроводных сетях и подобрали дополнительные протоколы, которые способны в 3-3,5 раза повысить эффективность обмена данными. Об этом в четверг сообщила пресс-служба НИУ ВШЭ. Статья с результатами работы вышла в журнале IEEE Communications Surveys & Tutorials.

"Высокочастотные соединения скоростные, но крайне ненадежные, что приводит к большим проблемам при угадывании пропускной способности. Если радиоволны легко обходят преграды в виде людей и объектов, то появление препятствия между передатчиком и приемником на частотах миллиметровых волн может мгновенно снизить скорость передачи данных с нескольких гигабит в секунду до десятков мегабит в секунду. Терагерцовый диапазон и выше можно просто заслонить рукой, что резко ухудшит скорость канала", - пояснил стажер-исследователь МИЭМ НИУ ВШЭ Максим Суслопаров, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Как объясняют ученые, интернет и локальные сети используют два протокола, которые передают большие объемы данных: TCP и QUIC. Они определяют, как данные разбиваются на пакеты, передаются и затем собираются обратно, при этом при каждой новой передаче протоколам приходится "угадывать" оптимальную скорость. Этот подход хорошо работает с проводными соединениями и с радиоволновыми передатчиками, однако он плохо справляется с передачей данных в высокочастотных беспроводных сетях.

Российские и китайские исследователи обнаружили, что эту проблему можно решить при помощи так называемых протоколов межуровневого взаимодействия, в работе которых учитываются особенности физического канала передачи данных и характер обмена пакетами между абонентами сети при обмене произвольными данными. Одним из таких решений является протокол xStream, разработанный специалистами Института проблем передачи информации РАН.

"При должном развертывании и настройке рассмотренные нами решения могут значительно улучшить производительность протоколов TCP и QUIC в высокочастотных беспроводных системах. Мы считаем, что самые эффективные из них - межуровневые решения, которые могут применяться как самостоятельно, так и совместно с другими решениями для достижения наилучших результатов", - пояснил старший научный сотрудник МИЭМ НИУ ВШЭ Артем Красилов, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Как показали проведенные тесты, данный протокол позволил ученым повысить скорость передачи данных примерно в 3-3,5 раза через высокочастотный беспроводной канал как при наличии небольшого числа абонентов, так и в присутствии двух десятков пользователей в сети. Это говорит о высокой перспективности применения межуровневых протоколов в работе беспроводных сетей будущего, подытожили ученые.