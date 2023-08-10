Ночной кубок "Завода Москабель": уже третий!

12 августа в Красноярске состоится третий по счету «Ночной кубок "Завода Москабель"» — турнир по баскетболу 3х3, организуемый «Заводом Москабель» совместно с Баскетбольным клубом «Енисей».

«Ночной кубок "Завода Москабель"» проводится с 2021 года. Как и в предыдущие годы, он приурочен ко Дню физкультурника, пройдет на острове Татышев и будет включать в себя сами соревнования и развлекательную программу. В целом мероприятие пройдет в традиционной форме, но в этом году участников и организаторов ждут приятные изменения.

Спортсменов-гостей из других регионов в этот раз больше. В турнире примут участие команды не только из Красноярского края, но и из Иркутской области (город Иркутск), Республики Тыва (Кызыл), Новосибирской области (Новосибирск) и Хакасии (Абакан). Всего на 12 кортах бороться за звание сильнейших будут 24 взрослые команды и 20 юношеских.

Увеличился и общий призовой фонд, предоставленный «Заводом Москабель», причем значительно. Теперь он составляет 250 000 рублей — на 100 000 больше, чем в прошлом году.

Но самое главное — «Ночной кубок "Завода Москабель"» получил статус межрегионального турнира! Это значит, что победителям гарантировано место в финале Кубка России по баскетболу 3х3, который пройдет в сентябре. Если это будут гости из другого региона, то лучшая по итогам турнира красноярская команда тоже отправится на всероссийские соревнования: таким образом, на Кубок России могут поехать сразу две команды.

Красноярск, в котором проходит «Ночной кубок "Завода Москабель"», для «Москабельмет» хорошо знаком не только благодаря проводимому турниру. В этом городе работает филиал «Завода Москабель», который стал первым региональным представительством предприятия. Сюда «Москабельмет» приезжает, чтобы принять участие в масштабных конгрессно-выставочных и деловых мероприятиях: два раза предприятие участвовало в Сибирском экономическом форуме, в этом году генеральный директор Группы компаний Павел Моряков был спикером экспертной дискуссии на Красноярском экономическом форуме. Скоро будет еще одно событие, для участия в котором «Москабельмет» вновь приедет в крупнейший деловой и экономический и центр Восточной Сибири. Обязательно расскажем об этом в новостях.