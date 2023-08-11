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11 августа 2023, 15:15 308 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Золотой Фотон
Авторы и источники / Правообладателям

Клуб «Золотой Фотон» приглашает 23 августа студентов факультетов электротехники и молодых специалистов, а также проектировщиков и светодизайнеров принять участие в экскурсии на производственную площадку Международной группы компаний «Световые Технологии» в г. Рязань.

В программу экскурсии входит:

  • Презентация компании «Световые Технологии»;
  • Посещение цехов: металлообработки, опытно-экспериментального цеха, термопластавтоматов, цеха сборки, алюминиевого литья, цех сборки электронных модулей и сборки драйверов;
  • Посещение испытательной лаборатории;
  • Шоурум продукции.

Для участников предусмотрен трансфер из Москвы и обратно, а также обед на территории предприятия.

Экскурсия бесплатная для зарегистрировавшихся участников. Количество мест ограничено!

Регистрация на мероприятие обязательна.

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Метки: ЗОЛОТОЙ ФОТОН
Отрасль: Электротехника 

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