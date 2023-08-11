Ассоциация "Электрокабель" продолжает проект
Клуб «Золотой Фотон» приглашает 23 августа студентов факультетов электротехники и молодых специалистов, а также проектировщиков и светодизайнеров принять участие в экскурсии на производственную площадку Международной группы компаний «Световые Технологии» в г. Рязань.
В программу экскурсии входит:
Для участников предусмотрен трансфер из Москвы и обратно, а также обед на территории предприятия.
Экскурсия бесплатная для зарегистрировавшихся участников. Количество мест ограничено!
Регистрация на мероприятие обязательна.
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