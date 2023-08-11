Клуб «Золотой Фотон» приглашает 23 августа студентов факультетов электротехники и молодых специалистов, а также проектировщиков и светодизайнеров принять участие в экскурсии на производственную площадку Международной группы компаний «Световые Технологии» в г. Рязань.

В программу экскурсии входит:

Презентация компании «Световые Технологии»;

Посещение цехов: металлообработки, опытно-экспериментального цеха, термопластавтоматов, цеха сборки, алюминиевого литья, цех сборки электронных модулей и сборки драйверов;

Посещение испытательной лаборатории;

Шоурум продукции.

Для участников предусмотрен трансфер из Москвы и обратно, а также обед на территории предприятия.

Экскурсия бесплатная для зарегистрировавшихся участников. Количество мест ограничено!