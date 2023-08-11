Лабораторию нитрид-галлиевой и кремниевой электроники планируется открыть в декабре 2023 года в Воронежском государственном университете (ВГУ), на эти цели из областного бюджета будет выделено 100 млн рублей. На базе лаборатории будут готовить специалистов для предприятий микроэлектронной промышленности региона, сообщили ТАСС в пресс-службе ВГУ.

"Воронежский госуниверситет выиграл грант в 100 млн рублей на создание лаборатории нитрид-галлиевой и кремниевой электроники. <…> Лабораторию откроют совместно с АО "Научно-исследовательский институт электронной техники" (НИИЭТ)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что работа лаборатории будет способствовать достижению Воронежским НИИЭТ запланированного объема производства до 10 млн микросхем и нитрид-галлиевых транзисторов в год. Это даст возможность производителям и конструкторам электронной аппаратуры создавать базовые станции сотовой связи 5G (6G - в перспективе), системы обнаружения и распознавания объектов (лидары), приложения для автономного электротранспорта.

"Разработанные технологии можно будет использовать в портативных устройствах для медицины, роботах, БПЛА и дронах, системах безопасности, военной и аэрокосмической отрасли. Создание лаборатории будет способствовать обеспечению внутреннего рынка российской электронной продукцией на 70% к 2030 году", - пояснили в вузе.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе, лабораторию планируется открыть в декабре 2023 года, на ее базе будут реализованы образовательные программы подготовки специалистов и повышения квалификации кадров для предприятий микроэлектронной промышленности региона. У сотрудников НИИЭТ, а также у других предприятий микроэлектронной промышленности Воронежской области появится возможность получить практический опыт в области отдельных технологических операций, разработки собственной топологии, конструирования, а также стресс-тестов изделий электронной компонентной базы.