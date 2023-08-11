В Якутске благоустроят набережную им. Р.М. Дмитриева

Ассоциация "Электрокабель" продолжает проект
В Якутске будет проведено благоустройство набережной имени Романа Михайловича Дмитриева, сообщает RosTender.info.
Муниципальное казенное учреждение «Главстрой» городского округа «город Якутск» определит подрядчика по итогам открытого конкурса в электронной форме.
Основной целью благоустройства набережной и прилегающих территорий является создание комфортной и безопасной среды. Общая площадь ремонтных работ составляет 112509 кв м. Будет проведено благоустройство пешеходных зон, велосипедных дорожек, парковки и пляжа. Окончание работ запланировано на начало ноября 2024 года.
Контракт с победителем заключается на сумму 368 млн рублей из денежных средств бюджета города Якутска. Заявки на участие принимаются до 29 августа. Благоустройство набережной проводится в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа «город Якутск» на 2020-2024 годы».
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